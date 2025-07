WhatsApp: in test un report sugli annunci pubblicitari per stati e canali

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che permetterà agli utenti di consultare un report sugli annunci pubblicitari visualizzati all’interno dell’app, in particolare nelle sezioni Stati e Canali. La novità è emersa nella versione 2.25.19.15 beta per Android, dove all’interno della sezione “Richiedi info sull’account” è comparsa l’opzione “Request ads report”, ovvero “Richiedi report pubblicitario”.

Questa funzione consentirà di scaricare un archivio contenente tutti i dettagli sugli annunci visualizzati, compresi data, inserzionista e posizionamento. Il file verrà fornito in formato ZIP e sarà consultabile localmente oppure caricabile in un’altra app, secondo quanto indicato nella descrizione della funzione. Si parla ormai da tempo di questa nuova soluzione che WhatsApp starebbe per introdurre in base alle volontà del colosso che ne detiene la proprietà, ovvero Meta.

Report su richiesta o con cadenza mensile

Il nuovo strumento, pensato per garantire maggiore trasparenza sulla pubblicità, richiederà circa tre giorni per la generazione del report, che sarà poi accessibile nella stessa sezione da cui è stato richiesto. Per chi preferisce un approccio più automatico, WhatsApp prevede anche la possibilità di ricevere report mensili in modo regolare, senza doverli richiedere ogni volta manualmente.

In entrambi i casi, l’utente avrà il pieno controllo sugli inserzionisti: sarà infatti possibile nascondere determinati marchi, limitandone la visualizzazione futura, e successivamente ripristinarli in caso di ripensamento.

Una funzione ancora in fase di test

La novità è attualmente in fase di rilascio graduale nella beta Android, ma potrebbe presto arrivare anche nella versione stabile dell’app. L’obiettivo sembra chiaro: offrire uno strumento utile a chi desidera monitorare la propria interazione con gli annunci, specialmente in un periodo in cui WhatsApp sta espandendo il proprio ecosistema, introducendo nuove forme di contenuto e sempre più elementi sponsorizzati all’interno dell’esperienza utente. L’attesa in questi casi è fondamentale per riuscire ad avere l’aggiornamento, per cui non vi aspettate di riceverlo in queste ore.