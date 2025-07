Truffa posta elettronica: il testo può rubarvi i soldi in due secondi

Anche oggi si parla di inganni che provengono dal web, esattamente come la truffa che sta girando e che sta mettendo in netta difficoltà tantissime persone. Un messaggio fa credere al povero malcapitato di turno e di poter fare la conoscenza di una persona, in questo caso di un bell’uomo. La truffa sembra essere indirizzata alle donne, le quali dovranno avere la fermezza di cestinare il messaggio senza aprirlo.

Tutto è scritto in basso, con il testo preciso proprio per far capire alle persone come agiscono determinati tentativi di truffa.

Truffa in corso: i messaggi possono essere diversi ma con lo stesso scopo

Le truffe possono presentarsi in diversi modi ma in queste ore sembra essere chiaro il discorso: dovete stare attenti ad un messaggio in particolare, esattamente come quello qui in basso. Ecco dunque il testo al completo proprio per farvi capire come funziona:

“Ciao caro amico, spero che sarai così per me, voglio conoscerti.

Non scriverò una lunga lettera, descriverò brevemente la mia vita in modo da avere un quadro chiaro.

Sono socievole e curioso, sono impegnato nell’autoeducazione, passo molto tempo nel mio lavoro preferito.

A volte vuoi fermare il ritmo frenetico della vita ed espirare, ma tuo marito non aiuta. Pertanto, cerco nuove conoscenze per incontri piacevoli.

Sono sicuro che a prima vista capirete tutti quello che sto dicendo.

E ora devi prendere la tua decisione, sarà sicuramente la decisione giusta.

E per fugare tutti i tuoi dubbi, aggiungerò il percorso al mio profilo su un sito di incontri, ecco il mio nickname Lollipop-Tristan.

Qui puoi vedere più foto, più informazioni su di me, dove vivo e altro ancora.

Non appena mi trovi, studi tutto e richiedi un invito alla chat, capirò la tua decisione.

Pronto a rendere felice una bella ragazza? Ti aspetterò ogni giorno, il tuo Tristan.”