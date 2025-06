WhatsApp: per il momento ancora niente pubblicità in UE

WhatsApp è sempre stata una piattaforma caratterizzata dall’assenza di pubblicità. Ma tale scenario sta cambiando, almeno in buona parte del mondo. Meta ha, infatti, avviato il rollout globale degli annunci pubblicitari sulla piattaforma. Mentre in tutto il mondo si assiste a tale cambiamento, però, l’Unione Europea rappresenta un’eccezione. Qui, la pubblicità su WhatsApp non arriverà prima del 2026. La sospensione del lancio in Europa deriva della pressione esercitata dalle autorità per la protezione dei dati personali. A tal proposito, l’annuncio è stato presentato dalla Commissione per la protezione dei dati irlandese, la DPC. Il motivo del rinvio è chiaro. Il nuovo modello, anche se presentato come rispettoso della privacy, comporta il trattamento di alcuni dati degli utenti a fini di profilazione pubblicitaria. E proprio tale uso dei dati ha sollevato forti dubbi tra i garanti della privacy.

Pubblicità su WhatsApp: ecco cosa non convince l’Europa

Il centro della questione riguarda una possibilità offerta dalla nuova funzione di collegare il proprio account WhatsApp al “Centro Account” di Meta. Una piattaforma che unisce le preferenze pubblicitarie espresse su Facebook e Instagram. In tal modo, le interazioni degli utenti su WhatsApp diventerebbero preziose informazioni per raffinare il targeting degli annunci. Il rischio di creare un sistema di tracciamento incrociato tra app ha però fatto scattare un campanello d’allarme nelle autorità europee.

Meta, dal canto suo, ha cercato di rassicurare, precisando che gli annunci non compariranno nelle chat private, ma esclusivamente nella sezione “Aggiornamenti”, negli Status e nei Canali. Ma tale dettaglio non è bastato a placare le preoccupazioni. Per il momento la nuova opzione pubblicitaria è stata dunque bloccata in Europa. Qui, le autorità continueranno ad osservare la situazione e ad indagare sui possibili risvolti per la privacy degli utenti europei. Non resta dunque che attendere e scoprire se davvero nel 2026 gli spot pubblicitari arriveranno anche in Europa. O se ci saranno ulteriori cambiamenti.