Euronics SHOCK: occasioni da urlo per un MEGA RISPARMIO

Che siate fan delle maratone notturne su Netflix o appassionati di calcio in 4K, la nuova selezione Euronics è come una playlist fatta apposta per voi La promo di Euronics non si limitano al solito “sconto da volantino”, ma sono proposte hot che fanno venire voglia di correre in negozio o cliccare online. In questi giorni, ogni scaffale (fisico o digitale) di Euronics è un’arena di tentazioni hi-tech. C’è la TV gigantesca, quella chic, il tablet agile, lo smartphone da fuoriclasse, tutto a prezzi ribassati!

Euronics riscrive le regole del risparmio con i device più top

Tra le occasioni più pazze di casa Euronics, spicca il nuovo Samsung Galaxy S24 256GB in Onyx Black o Marble Gray: potenza, stile e innovazione al prezzo clamoroso di 599 euro.

Per chi ama muoversi leggero, il tablet Lenovo TAB M11 TB330FU è una rivelazione a soli 159 euro: schermo fluido, praticità assoluta e look sobrio ma moderno. Passando al mondo dei TV, la scelta è ampia e tutta da urlo. C’è il gigante buono: la Smart TV Q-LED Hisense da 85 pollici, un mostro da salotto, proposta da Euronics a soli 899 euro.

Per chi vuole una via di mezzo tra grandezza e maneggevolezza, la Samsung LED UHD 4K da 65″ (UE65DU7170UXZT) si prende la scena con un prezzo di 549 euro. Eleganza pura invece con la LG OLED UHD 4K da 55” Serie B4, un TV che sembra uscito da una rivista di design, in promo da Euronics a 849 euro. Infine, una chicca salvaspazio e full-tech: la Hisense Q-LED 4K da 43” (43E79NQ), compatta e reattiva, porta a casa qualità e colore a soli 299 euro.