OPPO ti regala il viaggio dei sogni: ecco la nuova PROMO estiva con SiVola

L’estate 2025 si infiamma con una sorpresa firmata OPPO e SiVola. Dal 1° al 31 luglio, chi acquista un OPPO Reno, un Pad SE o le OPPO Enco Buds3 su OPPO Store può partecipare a un concorso esclusivo. In palio, una Gift Card da 1.000€ da utilizzare per prenotare un’esperienza di viaggio irripetibile con SiVola, realtà italiana nel mondo dei viaggi di gruppo, curati in ogni dettaglio. L’acquisto di uno di questi dispositivi, nuovo e non rigenerato, permette l’accesso all’estrazione finale. Serve solo un account su OPPO Store e un pagamento completato con successo. Qualsiasi reso o annullamento esclude la partecipazione. Solo pochi click separano dalla possibilità di volare lontano, tra emozioni, avventura e tecnologia.

Tecnologia e libertà nella stessa valigia: come si accede alla promo OPPO

Quale device migliore per l’estate se non un Reno? Le sue fotocamere avanzate, combinate a funzioni intelligenti, permettono di catturare ogni istante anche in condizioni di luce complesse o in movimento. Le immagini diventano vivide, piene di storie e paesaggi da portare sempre con sé. Il tablet OPPO Pad SE accompagna invece ogni viaggio con fluidità e autonomia. Che sia per leggere, guardare un film o rilassarsi tra un volo e l’altro, trasforma ogni attesa in piacere. Design sottile, grande schermo, leggerezza assoluta. E cosa dire delle nuove Enco Buds3? Con una qualità audio top e cancellazione intelligente del rumore, trasformano ogni tratto in un momento per sé. Perfette per ascoltare playlist di viaggio o isolarsi durante una tratta intercontinentale.

Un acquisto, un viaggio, una storia da scrivere. Questa è l’idea dietro “Vola con OPPO”. Una promozione pensata per chi non si accontenta. Per chi cerca nel viaggio non solo una meta, ma un significato. Con OPPO e SiVola, ogni partenza è il primo capitolo di un racconto. Basta un gesto per aprire le porte di un’estate diversa, dove innovazione e scoperta si fondono. La strada è aperta e le occasioni non aspettano. Non vorresti anche tu 1000 euro in regalo?