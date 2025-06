DAZN, abbonamento Standard in offerta: il prezzo è 19,99€ al mese per lo sport

Con l’estate alle porte e il campionato di Serie A appena concluso, Dazn lancia una nuova offerta promozionale sul piano più richiesto dagli utenti: il Dazn Standard. Si tratta di un’ottima opportunità, soprattutto per chi ama lo sport in tutte le sue sfaccettature, anche durante la pausa estiva, la quale stavolta sarà carica di emozioni.

Dal 15 giugno al 13 luglio infatti si disputerà negli USA il nuovo Mondiale per club FIFA. Saranno ben 32 le squadre a prendervi parte, tra queste anche Juventus e Inter. Ognuno dei 63 match sarà mandato in onda in chiaro su Dazn, ma chi avrò un abbonamento potrà contare su una qualità nettamente superiore, sia lato audio che video.

I dettagli della promo Dazn Standard

Al momento, Dazn non pubblicizza attivamente la promozione, che non presenta nemmeno una scadenza definita. Per questo motivo è consigliabile valutarla quanto prima. Di seguito, le opzioni disponibili per il piano Dazn Standard, che consente di guardare tutti gli sport in contemporanea su una sola rete domestica:

Abbonamento annuale con pagamento mensile dilazionato 19,99 euro al mese per i primi 6 mesi; 34,99 euro al mese per i successivi 6 mesi; vincolo di 12 mesi .

Abbonamento mensile 29,99 euro per il primo mese; 44,99 euro al mese dal secondo, senza vincoli di permanenza.

Abbonamento annuale in unica soluzione 359 euro (pari a 29,92 euro/mese); possibilità di dilazione in 3 rate con Klarna.



Offerte anche su Dazn Start, esclusi gli altri piani

Anche il piano Dazn Start, che offre una selezione di contenuti sportivi, è incluso nella promozione:

Mensile : 9,99 euro il primo mese, poi 14,99 euro;

Annuale con pagamento dilazionato : 11,99 euro al mese per 12 mesi;

Annuale in unica soluzione: 99 euro (pari a 8,25 euro/mese), anche qui con dilazione in 3 rate.

Restano invece esclusi dalla promozione i piani Dazn Plus e Goal Pass, che mantengono i prezzi standard.

In un periodo in cui l’offerta sportiva non si ferma e la piattaforma amplia le possibilità di fruizione, questa promozione rappresenta un’opportunità concreta per risparmiare e seguire eventi di primo piano con qualità elevata e accesso completo.