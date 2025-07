Danimarca e i deepfake: il volto digitale diventa un diritto d’autore

In Danimarca sta succedendo qualcosa di interessante. Qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui proteggiamo la nostra identità online. Il governo sta lavorando a una legge che — detta semplice — darebbe a ognuno di noi il diritto d’autore sul proprio volto, sulla propria voce, sui propri tratti. Sì, proprio come si ha il copyright su una canzone o un film. Solo che stavolta si parla di noi stessi.

La Danimarca affronta la minaccia dei deepfake

Il motivo? I deepfake. Quelle ricostruzioni digitali super realistiche che prendono la faccia o la voce di una persona e la fanno parlare, muoversi, fare cose che non ha mai detto né fatto davvero. Un tempo sembravano un gioco, adesso fanno paura. Perché chiunque può diventare bersaglio: celebrità, politici, ma anche gente comune. Basta una manciata di video e un software di AI. Il ministro della Cultura danese, Jakob Engel-Schmidt, li ha definiti “una fotocopiatrice digitale di esseri umani”. E un po’ lo sono davvero.

Il problema è che oggi, se qualcuno crea un deepfake con la tua faccia o la tua voce, non hai molti strumenti legali per fermarlo. Ed è proprio questo che la Danimarca vuole cambiare. Se la proposta passerà, sarà possibile chiedere (e ottenere) la rimozione di un contenuto deepfake dalle piattaforme, a patto che sia stato realizzato senza il tuo consenso. E se il sito si rifiuta? Arrivano multe pesanti.

La legge toccherebbe anche gli artisti, proteggendo le loro performance da imitazioni non autorizzate. Ma attenzione: non sarà una censura mascherata. Parodie, satira e critica rimarranno perfettamente legali — lo hanno messo nero su bianco. L’obiettivo non è zittire nessuno, ma ridare controllo a chi oggi rischia di vedersi trasformato in un pupazzo digitale.

Il disegno di legge entrerà in parlamento in autunno. Ma i danesi non vogliono fermarsi lì: vogliono portare questa battaglia anche in Europa. Una mossa che potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione di diritti digitali.