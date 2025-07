Stampanti in pericolo: bisogna cambiare password

Tale bug consente a un potenziale attaccante di scoprire la password amministrativa della stampante. Ciò è possibile sfruttando un algoritmo di generazione predefinito. È una vulnerabilità talmente grave da aver ricevuto un punteggio di 9.8 su 10. Ciò che rende la situazione ancora più critica è il fatto che tale falla non è risolvibile con un semplice aggiornamento. Essendo insita nel metodo di creazione della password, richiede un intervento manuale da parte dell’utente, che deve modificare la password con una completamente nuova e sicura.

Altri problemi meno gravi, ma comunque significativi, sono già stati affrontati con aggiornamenti firmware distribuiti dai vari produttori. Eppure, il rischio complessivo resta elevato. Ciò soprattutto per chi utilizza stampanti connesse in rete. In tali casi, infatti, ogni dispositivo vulnerabile rappresenta un punto di accesso per eventuali attacchi all’intera infrastruttura.

In un contesto in cui la sicurezza informatica diventa ogni giorno più cruciale, è fondamentale non sottovalutare dispositivi apparentemente innocui. Una semplice stampante, se compromessa, può diventare una minaccia reale. Verificare il modello in proprio possesso e applicare le contromisure necessarie è oggi un atto di responsabilità imprescindibile. Ciò al fine di proteggere dati, reti e identità digitali.