Allarme sicurezza: 51% dello spam via mail è generato da AI

Secondo alcune ricerche, oltre la metà dello spam via mail oggi in circolazione è generato dall’Intelligenza Artificiale. Questo significa che milioni di email ogni giorno sono scritte da software in grado di imitare perfettamente il linguaggio di noi esseri umani, rendendo le truffe online sempre più sofisticate, difficili da distinguere e debellare.

I cybercriminali responsabili di queste nuove truffe stanno sfruttando modelli linguistici avanzati per creare mail scritte con una grammatica impeccabile, un tono convincente e argomenti altamente persuasivi. Dimenticate i vecchi messaggi sgrammaticati; oggi le truffe possono apparire come comunicazioni ufficiali inviate da banche, enti pubblici o aziende note, riuscendo spesso a eludere i filtri antispam tradizionali.

Ma non si tratta solo di quantità e tipologia di mail inviate. L’intelligenza artificiale consente anche la personalizzazione minuziosa del contenuto. Attraverso l’analisi di dati presenti sul web, come quelli pubblicati sui social media, i truffatori generano mail su misura per il destinatario, aumentando le probabilità di successo del tentativo di phishing. Alcuni sistemi sono persino in grado di simulare intere conversazioni, creando un’illusione di autenticità davvero difficilissima da smascherare anche per i più esperti.

Spam via mail, cresce anche in questo caso l’uso esponenziale dell’Intelligenza Artificiale

Le aziende specializzate in sicurezza informatica stanno rispondendo a questa allarmante diffusione di spam verosimile con tecnologie basate a loro volta su AI, capaci di riconoscere pattern nascosti e dettagli anomali nelle mail. Tuttavia, il fenomeno è ancora agli inizi, e il margine tra attacco e difesa si fa sempre più sottile.

Per gli utenti, è importante essere sempre vigili all’apertura di una qualunque mail. Ricordiamo di non cliccare su link sospetti, di verificare sempre il mittente e aggiornare frequentemente i sistemi di sicurezza. In un panorama in cui l’intelligenza artificiale è al servizio tanto del progresso quanto della frode, l’unica vera arma è una cultura digitale più solida.