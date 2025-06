AliExpress: acquistate subito il notebook Teclast a soli 190 euro

Gli utenti possono oggi approfittare di uno sconto davvero molto interessante attivato direttamente su AliExpress, con il quale riuscire a mettere le mani su un notebook di buona qualità, a marchio Teclast, precisamente parliamo del modello Teclast F16Pro. Si tratta di un laptop da 15,6 pollici, un IPS LCD con risoluzione in fullHD, capace comunque di garantire una più che discreta qualità di riproduzione, in termini di dettagli e di nitidezza generali. Le cornici sono sufficientemente sottili, così da riuscire a godere di una piacevole sensazione di quasi infinity display.

Il processore è un Intel N95, non stiamo parlando di un SoC di fascia alta o di qualità troppo elevata, lo si può considerare adatto per la maggior parte degli utilizzi lavorativi basilari, comprensivi di software di navigazione (browser) o applicativi di primo livello. La configurazione viene completata dalla presenza comunque di 16GB di RAM e di 512GB di memoria interna su SSD di ultima generazione, così da riuscire ad accedere rapidamente a tutti i dati. La connettività è di uguale livello, difatti parliamo di WiFi 6 dual-band, passando anche per bluetooth 5.0, nonché USB 3.2 di ultima generazione.

AliExpress: ecco lo sconto che non dovete perdere

E’ chiaro che un notebook di questo tipo avrebbe un prezzo particolarmente elevato, ma fortunatamente con gli sconti di questi giorni gli utenti possono approfittare di una riduzione inedita ed esclusiva, che arriva a costare solamente 193,99 euro, rispetto ai suoi 417,74 euro previsti in origine di listino. Andate subito su questo link per l’acquisto.

Il notebook dispone di una batteria da 3800 mWh, che offre una autonomia generalmente più che buona, in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati nel momento in cui comunque parliamo di un dispositivo di qualità di ultima generazione. Lo chassis, come era lecito immaginarsi, è realizzato interamente in plastica, presentando una colorazione argentata davvero elegante.