Netflix, luglio 2025: tutte le serie TV e i film in arrivo

Il mese di luglio 2025 su Netflix si preannuncia particolarmente ricco, tra thriller, drammi familiari, fantasy, eventi sportivi e ritorni attesi. La piattaforma ospiterà sia nuove produzioni originali sia il debutto della seconda stagione di alcune serie già amate dal pubblico.

Film e speciali in arrivo

Il 2 luglio debutta The Old Guard 2, sequel ad alto tasso di azione con Charlize Theron nei panni di Andy. Il nuovo capitolo riprende la storia dei guerrieri immortali alle prese con una minaccia misteriosa e con il ritorno di personaggi chiave come Booker e Quynh. Il cast include anche Uma Thurman e Henry Golding.

L’8 luglio tocca a Trainwreck, film ispirato a un evento realmente accaduto nei Paesi Bassi: una festa di compleanno sfuggita al controllo, organizzata per errore come evento pubblico, che porta il caos nella cittadina di Haren.

L’11 luglio arriva Almost Cops, una commedia d’azione ambientata a Rotterdam. Due poliziotti molto diversi tra loro si trovano costretti a collaborare e finiscono per formare una squadra affiatata nella ricerca di un assassino.

Il 12 luglio, alle 1:30 del mattino, è la volta di Taylor vs. Serrano 3, evento sportivo trasmesso in diretta da Netflix. Il Madison Square Garden ospiterà lo storico terzo incontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano, in quello che sarà il primo match di pugilato femminile professionistico nella celebre arena newyorkese.

Serie TV da non perdere

Il 3 luglio torna The Sandman con la seconda stagione. Sogno degli Eterni dovrà affrontare sfide personali e divine, con un arco narrativo che porterà la sua storia verso una conclusione carica di tensione.

Il 9 luglio debutta Under a Dark Sun, un dramma ambientato in Provenza dove una giovane madre si ritrova al centro di un misterioso omicidio e di un’eredità inattesa.

Il 17 luglio sarà disponibile Untamed, thriller ambientato nei parchi nazionali americani, dove un agente del servizio forestale si imbatte in segreti sepolti nel suo passato.

Il 31 luglio chiude il mese Leanne, una serie che racconta la rinascita personale di una donna sessantenne dopo la fine del suo matrimonio. Un racconto agrodolce tra crisi e nuove opportunità.

Netflix propone così un’offerta variegata, pensata per tutti i gusti, con storie che spaziano dall’action alla commedia, dal dramma psicologico alla sport story in diretta.