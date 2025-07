Apple, anello in sviluppo: a Cupertino preparano la prossima mossa

Nel mezzo di un rallentamento delle vendite nella categoria indossabili, Apple potrebbe puntare su un prodotto completamente nuovo: un anello intelligente. A suggerirlo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui l’introduzione di un Apple Ring servirebbe non solo ad ampliare la gamma di dispositivi dedicati al monitoraggio della salute, ma anche a sostenere le ambizioni dell’azienda nel campo della realtà estesa.

Un dispositivo simile permetterebbe di superare alcuni limiti legati all’uso quotidiano degli Apple Watch. Secondo Gurman, molti utenti considerano lo smartwatch ingombrante, soprattutto durante il sonno o in contesti che richiedono un look più discreto. Un anello, invece, sarebbe meno invasivo, più comodo da indossare sempre e potrebbe attrarre quella fascia di consumatori che ha ignorato finora gli orologi intelligenti.

Un ruolo chiave nell’ecosistema XR

Il potenziale dell’Apple Ring non si limita al monitoraggio del benessere. Il suo vero punto di forza potrebbe essere l’integrazione con prodotti come il Vision Pro e i futuri occhiali AR, offrendo una modalità di interazione basata sui gesti più precisa e fluida. A differenza delle attuali soluzioni che si basano sulle telecamere dei visori, un anello smart potrebbe garantire il tracciamento anche quando le mani non sono completamente visibili, migliorando l’esperienza utente.

Questo tipo di approccio ricorda quello che Meta starebbe sviluppando per i suoi occhiali Orion, che potrebbero includere un bracciale per la lettura dei movimenti. Apple, da parte sua, ha già ammesso implicitamente che l’assenza di controller al lancio del Vision Pro è stata una delle criticità, in particolare per il settore gaming, dove la precisione dei comandi è essenziale.

La recente collaborazione con Sony per rendere compatibili i controller PSVR2 con Vision Pro va letta in questa direzione: Cupertino ha bisogno di strumenti di input più evoluti. Un Apple Ring potrebbe colmare questa lacuna, contribuendo al tempo stesso a ridefinire il ruolo degli indossabili nel panorama tecnologico dell’azienda.