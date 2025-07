WhatsApp: la super truffa che sta flagellando l’Italia

Al giorno d’oggi, il pericolo rappresentato dalle truffe online è sempre dietro l’angolo, i truffatori infatti continuano a spezzare senza sosta tutti gli utenti connessi al mondo del web nella speranza di portarli a cadere in errore per poter poi derubarli in tutta comunità, i metodi di Truffa sono ovviamente molto variegati e ogni giorno i truffatori inventano nuove strategie per colpire le persone.

Recentemente questo pericolo è sbarcato su WhatsApp dal momento che i truffatori hanno capito che utilizzare il social di messaggistica istantanea può essere più redditizio rispetto agli SMS o all’e-mail, ecco dunque che molti utenti vedono spesso la propria casella WhatsApp invasa da strani messaggi di cui non capiscono il significato, il fenomeno è arrivato anche qui in Italia e prende diverse forme ogni mese, la nuova Truffa che esplosa recentemente sfrutta anche il buon nome di YouTube per trarre in inganno la vittima che tenderà così a cadere nel tranello, scopriamo insieme come funziona in modo da riconoscere subito il pericolo.

La truffa che inganna con veri bonifici

La truffa che sta colpendo negli ultimi giorni gli italiani si palesa alle vittime sottoforma di un messaggio da parte di un collaboratore di YouTube che invita la vittima a collaborare per ricevere guadagni facili e immediati, nello specifico si propone al malcapitato di compiere alcuni task come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti per ricevere una ricompensa in denaro, i bonifici arrivano veramente e sono di qualche paio di euro e servono per conquistare la fiducia del malcapitato, dopodiché i truffatori propongono la vittima di moltiplicare i suoi guadagni, promettendo di aumentare i suoi soldi a patto di ricevere un bonifico di qualche centinaio di euro, ovviamente una volta fatto il bonifico i soldi spariranno insieme ai truffatori, ecco dunque che se doveste notare una comunicazione simile, non esitate a bloccare tutto e a non rispondere.