Tim: questa super promo vi offre la potenza del 5G e i giga illimitati

Al giorno d’oggi, avere a disposizione minuti, SMS e giga di traffico per navigare sul web e indispensabile ad ognuno di noi per poter restare connesso con la propria vita digitale, ogni utente infatti tramite queste possibilità può svolgere tutte le attività che normalmente deve compiere durante l’arco della giornata, dal pubblicare una foto sui social fino ad effettuare una chiamata di lavoro, è dunque che la quantità di tutto ciò che viene offerto nella promozione attiva sul numero di cellulare è altrettanto importante e rende importante la scelta dell’offerta che deve essere in grado di garantire un’esperienza d’uso in grado di soddisfare le esigenze del consumatore.

Fortunatamente, qui in Italia i provider telefonici che offrono offerte mirate per garantire un’esperienza d’uso e eccelsa non mancano, uno tra questi sicuramente è TIM, l’operatore telefonico italiano da diversi anni infatti rappresenta una vera e propria certezza con cataloghi sempre aggiornati e in grado di offrire combinazioni di offerte davvero interessanti che permettono all’utente di accedere a opzioni in grado di soddisfare tutti i suoi bisogni.

Recentemente sul suo sito ufficiale è apparsa una nuova offerta dedicata ai minori di trent’anni che garantisce caratteristiche davvero importanti e soprattutto può essere migliorata in combinazione con un altra offerta, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dati illimitati

L’offerta in questione permette a chi la attiva di accedere a 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo da pagare ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include cinque euro di traffico telefonico e il costo della Sim e della sua spedizione, non è finita qui, per coloro che a casa infatti hanno attiva una promozione di rete fissa l’offerta citata sopra può essere evoluta garantendo così i giga completamente limitati al medesimo prezzo mensile, basta effettuare l’attivazione online per poter accedere all’offerta in pochi passi senza nessun tipo di problema.