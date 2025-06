SteamOS vince contro Windows 11: i test reali convincono eccome

Dopo anni di sviluppo e ottimizzazione, SteamOS sembra aver finalmente trovato la sua dimensione come sistema operativo ideale per il gaming in mobilità. Un recente confronto pubblicato da Ars Technica certifica il netto miglioramento della piattaforma sviluppata da Valve, mettendola a diretto confronto con Windows 11 sul dispositivo Lenovo Legion Go S, uno dei pochi handheld compatibili ufficialmente con entrambi i sistemi.

Il test ha visto coinvolti cinque titoli recenti, eseguiti su configurazioni simili ma con sistemi operativi differenti. Il risultato è chiaro: SteamOS vince in quattro giochi su cinque, superando Windows 11 anche in termini di stabilità. L’unico scenario in cui il sistema Microsoft ha retto il confronto è stato con Borderlands 3, e solo utilizzando driver video aggiornati manualmente.

Driver obsoleti e compatibilità limitata frenano Windows

Uno dei fattori chiave che ha penalizzato Windows 11 è la presenza di driver AMD non aggiornati di default sulla versione stock del Legion Go S. L’assenza di ottimizzazioni ha causato problemi di compatibilità – come l’impossibilità di avviare Doom: The Dark Ages – costringendo Ars Technica a ricorrere ai driver più recenti del ROG Ally per ottenere risultati realistici.

Anche con i driver più recenti, però, SteamOS continua a prevalere, in particolare in titoli come Returnal, dove le prestazioni su Windows crollano di quasi il 50%. In altri casi il vantaggio di SteamOS si attesta tra il 5% e il 20%, ma la costanza nei risultati fa emergere la maggiore efficienza del sistema Valve.

SteamOS più leggero e ottimizzato: Microsoft chiamata a reagire

Il confronto sottolinea non solo l’efficienza tecnica di SteamOS, ma anche la necessità per Microsoft di ripensare la sua presenza nel gaming mobile. La complessità strutturale di Windows 11 rappresenta un freno evidente su dispositivi portatili, dove ogni risorsa conta.

A dieci anni dal primo confronto tra le due piattaforme, Valve si prende la rivincita: da sistema acerbo a piattaforma solida e competitiva, capace oggi di offrire prestazioni elevate senza sacrificare compatibilità e funzionalità. Resta da vedere se Microsoft riuscirà a colmare il divario prima che SteamOS diventi lo standard de facto per il gioco su PC portatili.