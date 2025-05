SteamOS sfida Windows 11 nel primo confronto: Microsoft non può stare tranquilla

Con il rilascio ufficiale di SteamOS 3.7.8, Valve ha finalmente permesso l’installazione del suo sistema operativo anche su dispositivi handheld di terze parti. Il primo a sfruttare questa possibilità è Legion Go S di Lenovo, disponibile in versione dual boot con SteamOS o Windows 11. Per la prima volta, è possibile confrontare in modo diretto le due piattaforme su hardware identico, e i risultati non lasciano spazio a dubbi.

SteamOS vince su prestazioni e autonomia

Il confronto arriva da Dave2D, noto creator e recensore, che ha messo fianco a fianco le due versioni di Legion Go S in un’analisi comparativa. Il test ha evidenziato come SteamOS sia costantemente superiore, sia in termini di frame rateche di durata della batteria, rispetto alla controparte basata su Windows.

I benchmark nei giochi parlano chiaro: tranne rare eccezioni (come Spider-Man 2, dove le prestazioni sono praticamente identiche), la versione con SteamOS supera nettamente quella Windows su ogni fronte. Il merito sembra essere dell’ottimizzazione più efficiente dello Z2 Go, il chip integrato nel dispositivo Lenovo, che Valve riesce a sfruttare in modo più mirato con il proprio sistema operativo.

Batterie che durano ore in più

Anche sul fronte autonomia la differenza è lampante. In giochi impegnativi come Cyberpunk 2077, SteamOS garantisce circa 20 minuti in più rispetto a Windows 11. Ma il divario si amplia notevolmente con titoli meno esigenti: su Dead Cells, SteamOS ha permesso oltre sei ore di utilizzo contro 2 ore e 47 minuti di Windows. Con Hades, si passa da quasi quattro ore di gioco a meno di due.

Si tratta di dati che sottolineano un problema strutturale di Windows 11 nel contesto degli handheld: un consumo energetico elevato e prestazioni meno ottimizzate, nonostante una compatibilità software più ampia. L’accesso a Game Pass e ad applicazioni Windows-native rappresenta ancora un vantaggio, ma sempre più marginale se messo a confronto con l’efficienza di SteamOS.