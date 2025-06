Pirateria: la domanda resta ancora alta

In netta controtendenza si colloca anche l’editoria digitale. Cresciuta del 4,3%, tale categoria ha totalizzato 66,4 miliardi di visite. Il grande successo internazionale dei manga, che generano oltre il 70% del traffico pirata del settore, trova un riflesso anche in Italia. Qui molti lettori si affidano a scan e traduzioni amatoriali per seguire le novità in tempo reale. Il fenomeno della pirateria si estende anche alle web novel e alle opere autopubblicate, che spesso non trovano spazio nell’editoria convenzionale.

In tale contesto, l’Italia ha un ruolo secondario. La nostra Penisola non figura tra i primi quindici paesi né per volume totale né per traffico editoriale. Solo nel comparto audiovisivo si colloca nelle ultime posizioni della Top 15. Con circa l’1,68% del traffico mondiale. Un dato relativamente contenuto, soprattutto rispetto a nazioni europee come Francia, Germania e Regno Unito.

I settori cinematografico, musicale e del software mostrano invece segnali positivi. Il cinema scende del 18% a livello globale. La musica cala del 19%, grazie al successo di piattaforme legali che hanno ridotto lo stream ripping. Infine, il software registra un calo più lieve (-2,1%), supportato dal passaggio a modelli cloud, anche se persistono criticità legate alle app mobili.