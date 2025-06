Amazon regala uno sconto folle sul Google Pixel 9a solo oggi

La promozione lanciata su Amazon è davvero da urlo, uno sconto imperdibile vi attende sull’acquisto di Google Pixel 9a, uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, con la sua capacità di mettere sul piatto prestazioni mai viste, ed anche una serie di specifiche tecniche di livello nettamente superiore alla media.

Lo smartphone integra un display da 6,3 pollici di diagonale, componente di ottima qualità, trattasi di un P-OLED con densità di 422 ppi, ma anche risoluzione di 1080 x 2424 pixel, oltre ad un refresh rate che può raggiungere i 120Hz, senza dimenticarsi di protezione Gorilla Glass 3 ed anche 16 milioni di colori. A tessere le fila ci pensa direttamente il processore Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere un massimo di 3,1GHz, oltre ad una GPU Mali-G715 MC7, senza dimenticarsi di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che in questo caso non è espandibile con microSD).

Google Pixel 9a: sconto assurdo oggi su Amazon

Tutti devono pensare di acquistare Google Pixel 9a, proprio perché il suo è uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora. Il risparmio è importante sui 549 euro previsti di listino, in primis per la presenza di una riduzione automatica del 13%, che abbassa la spesa a soli 479 euro, per poi scendere ulteriormente con uno sconto automatico applicato al check-out, per arrivare in questo modo ad un investimento finale di soli 449 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

E’ chiaro a tutti che stiamo parlando di uno smartphone che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile, ma nulla toglie che possa avere un comparto fotografico di alto livello: due sensori con il principale da 48 megapixel, ed un ultragrandangolare da 13 megapixel.