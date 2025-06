Grape di Alibaba individua il cancro allo stomaco da una TAC

Fare una TAC e scoprire — quasi per caso — che c’era un tumore allo stomaco nascosto lì da mesi. È successo davvero. E no, non c’entra la fortuna: c’entra un’intelligenza artificiale che sta imparando a guardare dove noi spesso non vediamo nulla. Si chiama Grape, e il nome può sembrare dolce e innocuo, ma dietro nasconde una rivoluzione piuttosto seria. L’ha messa a punto Alibaba (sì, proprio quel Alibaba), in collaborazione con l’Ospedale Oncologico di Zhejiang, e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si intercetta uno dei tumori più subdoli: quello allo stomaco.

Dalla Cina una nuova AI che scova tumori allo stomaco senza endoscopia

Il problema è semplice ma devastante: il cancro gastrico, finché non dà fastidio, spesso è già troppo avanti. E l’unico modo davvero efficace per scoprirlo in tempo è l’endoscopia — un esame che, diciamolo, non fa piacere a nessuno. In Cina, solo tre pazienti su dieci accettano di sottoporvisi anche quando è consigliata. Troppo invasiva, troppo fastidiosa, e quindi troppo spesso rimandata. Eppure, con una diagnosi precoce, le probabilità di sopravvivenza schizzano dal 30 al 90%. Non è poco.

Ed è qui che entra in gioco Grape. Questo sistema di AI non ha bisogno di sonde o sedazioni: gli basta una normale TAC addominale. Quelle che molti fanno già per altri motivi. Fino a poco tempo fa sembrava impossibile: lo stomaco è un organo mobile, irregolare, difficile da “leggere” in un’immagine statica. Ma grazie a un gigantesco database di immagini — il più grande al mondo nel suo genere — Grape ha imparato a riconoscere anche i segnali più minuscoli. Quei millimetri sospetti che possono significare la differenza tra scoprirlo oggi… o troppo tardi.

I risultati? Impressionanti. In uno studio condotto su quasi 100.000 persone, Grape ha individuato correttamente oltre l’85% dei casi di tumore, e ha ridotto al minimo i falsi allarmi. In alcuni casi, ha persino anticipato i medici umani di mesi. Non è la prima volta che Alibaba si muove in questa direzione: già con Damo Panda, un’altra AI pensata per il cancro al pancreas, si era guadagnata l’attenzione della FDA americana.

Ora, con Grape, si apre la possibilità concreta di trasformare un esame di routine in un’arma potentissima per salvare vite. Magari senza neanche accorgersene.