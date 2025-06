Apple: presto gli iPad Pro saranno senza cornici?

Secondo recenti indiscrezioni, Apple sembra voler rilanciare la sfida con un’evoluzione del suo iPad Pro. Considerando quanto riportato da “Instant Digital”, una fonte cinese solitamente ben informata, l’azienda di Cupertino sarebbe al lavoro su una futura versione del tablet con cornici estremamente sottili. Tale cambiamento estetico non sarebbe previsto per l’imminente modello con chip M5, ma destinato a una generazione successiva. Forse con l’introduzione dei processori M6 o M7. Il progetto avrebbe come obiettivo un display quasi privo di bordi visibili. Si contraddistinguerebbe per la sua continuità visiva. A differenza di concorrenti come il Galaxy Tab Ultra di Samsung, Apple non intenderebbe ricorrere al notch. Il dispositivo sudcoreano, noto per il suo schermo da 14,6 pollici quasi senza cornici, presenta, infatti, una piccola tacca per alloggiare la fotocamera frontale. Cupertino, invece, punterebbe a integrare i componenti frontali in modo completamente invisibile. Sfruttando così al massimo lo spazio disponibile senza alterare la linearità del design.

Apple: nuovo futuro senza cornice per i suoi iPad Pro