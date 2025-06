Honor Magic V5: i primi teaser con focus uno spessore incredibile

Uno dei dispositivi più attesi in questo 2025 è il prossimo pieghevole della società cinese Honor, parliamo di Magic V5 il quale è apparso nelle scorse ore grazie a dei semplici teaser lanciati proprio dall’azienda che non permettono di evincere in modo completo e dettagliato il design ma si concentrano soprattutto sulla sottigliezza estrema del dispositivo, la società ha infatti dichiarato che sarà il pieghevole al libro più sottile del mondo.

Le prime immagini teaser

I teaser non si addentrano nei dettagli tecnici, in parole povere non sono accompagnati da una descrizione tecnica del dispositivo come ad esempio le misure in millimetri, non ci vuole però certo troppo impegno a capire che sarà uno spessore davvero molto contenuto, la sporgenza del modulo fotocamera è espressa quasi quanto l’intero dispositivo da chiuso, particolarmente interessante e anche l’immagine in cui si vede la porta USB C, da quest’ultima si può evincere che siamo praticamente vicinissimi al limite teorico, oltre il quale o si rimuove la porta o non si può più rendere il dispositivo ancora più sottile.

Anche il suo predecessore, il Magic V3 (La società assaltato la numerazione numero quattro poiché nella nazione asiatica, tale numero è associato a sfortuna) deteneva uno spessore davvero da record, parliamo infatti di 4,4 mm, superato poi però dall’Oppo Find N5 con i suoi 4,21 mm, la domanda che sorge spontanea ovviamente legata alla possibilità di scendere sotto la soglia dei 4 mm, obiettivo davvero difficile se si conserva la porta fisica come per l’appunto la USB C, tale problematica potrebbe essere superata tramite lo standard affermato della ricarica wireless a discapito però della trasmissione dati che dovrebbe essere solo ed unicamente tramite connessioni wireless.

Non rimane dunque che attendere per assistere alla presentazione ufficiale del dispositivo sebbene le varie voci di corridoio abbiano già fornito un’identikit tecnico abbastanza fedele, il device dovrebbe offrire uno schermo con frequenze di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e il chip a muovere tutto dovrebbe essere il classico Snapdragon 8 Elite.