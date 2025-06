WhatsApp per iOS si rinnova: adesivi animati e audio con un tocco

WhatsApp per iPhone ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce alcune funzionalità inedite. L’ultima versione, la 2.25.18.86, distribuita tramite App Store, porta una ventata di novità nel mondo della messaggistica. Tra le funzioni più interessanti vi è la possibilità di creare sticker animati a partire dai propri video. È infatti possibile selezionare un pezzetto di massimo cinque secondi da un video salvato nella galleria e trasformarlo in uno sticker da condividere con i propri contatti. Questo nuovo strumento si trova nell’interfaccia della chat, accedendo alla sezione “sticker” e selezionando la voce “Crea”.

Un avatar per ogni utente: nuova immagine del profilo su WhatsApp

Oltre alla componente visiva, anche la parte audio dell’app ha subito un piccolo ma interessante aggiornamento. Il tasto per registrare i messaggi vocali ora si comporta in modo diverso. Nel senso che basta toccarlo una sola volta per iniziare a registrare, rendendo più veloce l’invio delle note vocali. Resta comunque disponibile anche l’opzione di tenere premuto per registrare, come nelle versioni precedenti. Questi cambiamenti, come si può vedere, non stravolgono l’app, ma ne migliorano comunque l’usabilità quotidiana, rendendo più veloci le interazioni.

Accanto alle novità ufficialmente annunciate, vi è anche un’altra funzione. Ovvero l’integrazione dell’avatar come immagine del profilo. Una possibilità che risulta già attiva per molti utenti iOS dalla versione 2.25.18.85. Una notifica segnala la novità e invita l’utente a personalizzare il proprio personaggio digitale. Cinque pose animate e diversi sfondi permettono di creare un’immagine alternativa al classico selfie.

All’interno delle impostazioni dell’immagine del profilo, WhatsApp mostra ora sia la foto reale sia l’anteprima dell’avatar. Un pannello di modifica permette di gestire entrambi gli elementi con semplicità, offrendo un’esperienza intuitiva e personalizzabile. È possibile cambiare la posa del personaggio virtuale, modificare il colore dello sfondo o eliminare completamente l’avatar per crearne uno nuovo. Questa nuova modalità dà all’utente un maggior controllo sulla propria identità digitale, aprendo le porte a un’espressione più creativa di sé stessi.