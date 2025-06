WhatsApp, collage automatici negli stati su iOS: ecco la funzione Layout

Gli utenti che usano WhatsApp sul loro iPhone da oggi potranno contare su una nuova funzionalità. Questa, che arriva con la versione 25.17.81, consentirà infatti di pubblicare aggiornamenti stato con più immagini. La funzionalità prende il nome di Layout, e consenti a tutti di creare un vero collage fatto di foto, fino a sei per la precisione, tutte prese dalla galleria.

Diversi utenti non si erano accorti di tutto ciò ma a quanto pare la suddetta funzione era già disponibile all’interno dell’elenco delle novità su App Store. A confermare il tutto sono state anche altre fonti, con gli utenti che hanno cominciato a rendersi conto della funzione disponibile all’interno di WhatsApp.

Come funziona la modalità Layout per gli aggiornamenti di stato

Layout consente di scattare foto in sequenza oppure di sceglierle dalla memoria del dispositivo, fino a un massimo di sei. Una volta selezionate, WhatsApp le organizza in automatico in una griglia o in un collage, pronto per essere condiviso nello stato. Questo permette di ottenere un effetto visivo più dinamico e ordinato senza ricorrere ad applicazioni esterne.

Finora, per ottenere un risultato simile, era necessario usare app di terze parti per creare manualmente un collage, salvarlo come immagine e poi caricarlo su WhatsApp. Con la nuova funzione, invece, tutto avviene all’interno dell’app, in un’unica operazione semplice e veloce.

Disponibilità graduale, ma già attiva su molti dispositivi

Secondo quanto riportato, almeno per ora la funzionalità è in distribuzione ma non arriverà a tutti allo stesso momento. Bisognerà infatti attendere un po’ nel caso in cui non sia già disponibile sul proprio iPhone. Qualcuno potrebbe vedere già l’ultima versione segnalata poche righe più in alto installata a bordo del suo dispositivo, ma per la funzione potrebbe volerci qualche giorno in più. Queste novità molto spesso passano nel secondo piano e nel silenzio, ma diventano fondamentali per la creatività degli utenti.