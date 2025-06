Particelle virtuali e fasci laser: il vuoto non è mai stato così vivo

Quando pensiamo al vuoto, ci viene in mente qualcosa di assolutamente silenzioso, nero, privo di vita e di materia. Una specie di grande nulla. Ma in realtà, la fisica quantistica ha da tempo smontato questa idea. Il vuoto, quello vero, è tutto fuorché vuoto. Anche nel punto più remoto dello spazio, dove non c’è nemmeno una molecola d’aria, c’è un fermento invisibile che non si ferma mai. È come un sottofondo costante, pieno di minuscoli fremiti di energia. E in mezzo a queste fluttuazioni, spuntano per un istante coppie di particelle che si annullano subito dopo, lasciando solo una traccia evanescente. Le chiamano “particelle virtuali“, e anche se non possiamo vederle, la loro esistenza influenza il nostro universo.

Oxford simula luce dal vuoto: un test estremo di fisica quantistica

Su questa danza invisibile ha lavorato un gruppo di scienziati dell’Università di Oxford, che ha provato a fare qualcosa di davvero ambizioso: creare luce dal nulla. Sì, proprio così. Hanno ricreato in una simulazione ultra dettagliata, usando un software avanzatissimo chiamato OSIRIS, una situazione così estrema da smuovere il vuoto stesso. Come? Simulando l’incrocio di tre fasci laser potentissimi in una minuscola porzione di spazio, senza nemmeno un granello di materia. Solo campo quantistico.

Il risultato? Quelle particelle fantasma hanno iniziato a “rispondere”, interagendo tra loro e con la luce in modi mai visti prima. Una delle cose più sorprendenti è che, da questo vuoto solo apparentemente silenzioso, sono emerse nuove onde luminose. Come se il vuoto, spremuto a dovere, potesse effettivamente produrre luce.

Ma la scoperta più affascinante è forse un’altra: la birifrangenza del vuoto. In condizioni normali, questo effetto si vede quando la luce attraversa certi cristalli e si divide in più direzioni. Ma qui il “cristallo” era… il vuoto stesso. Deformato, contorto dall’energia dei laser, al punto da cambiare il modo in cui la luce si comporta al suo interno.

Tutto questo è successo in una simulazione, è vero. Ma ora abbiamo una sorta di mappa, una guida per futuri esperimenti che potrebbero davvero aprire una nuova era nella fisica. Se un giorno riusciremo a manipolare il vuoto in laboratorio, potremmo avvicinarci a comprendere misteri giganteschi come l’energia oscura o la struttura dello spaziotempo. E pensare che tutto parte da una piccola luce nata dal nulla.