Samsung Galaxy M36 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il colosso sudcoreano Samsung terrà a breve un nuovo importante evento Unpacked con cui annuncerà ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli. Nonostante questo, l’azienda è comunque attiva con presentazione di altri device. In queste ultime ore, in particolare, è stato annunciato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M36. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung annuncia ufficialmente in India il nuovo medio gamma Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36 è il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Samsung ed è stato da poco presentato ufficialmente per il mercato indiano. Tutto questo a pochi giorni dal noto evento di presentazione Unpacked, durante il quale saranno annunciati i nuovi foldable di Samsung. Questo modello porta con sé qualche novità dal punto di vista estetico, come un nuovo look per il modulo fotografico e tre nuove colorazioni, denominate rispettivamente Orange Haze, Velvet Black e Serene Green.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, non troviamo grossi cambiamenti. Sul fronte lo smartphone presenta un Infinity-U Display con tecnologia AMOLED con refresh rate da 120Hz. Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione pari a FullHD+ e con vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus+. In alto nel notch a goccia è presente una fotocamera anteriore per i selfie da 13 MP. Sul posteriore ,come già detto, troviamo un nuovo look per il comparto fotografico. Qui abbiamo un sensore fotografico principale da 50 MP , un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo è presente il soc Exynos 1380. In accoppiata, sono disponibili tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. L’autonomia è infine affidata ad una batteria con una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M36 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 230 euro al cambio attuale.