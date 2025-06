Meta Quest 3S marchiato Xbox? Presto potrebbe diventare realtà

Microsoft ha assunto un approccio piuttosto cauto nei confronti della realtà virtuale. L’azienda, infatti, ha evitato di sviluppare un visore proprietario per Xbox. Eppure, tale scenario potrebbe presto cambiare. Il tutto grazie ad una collaborazione con Meta. In rete è, infatti, circolata un’immagine che mostra la confezione di un visore Meta Quest 3S personalizzato con il marchio Xbox. Lasciando intendere che l’annuncio ufficiale sia imminente. Le indiscrezioni parlano di una presentazione fissata per martedì 24 giugno. Con un prezzo di lancio di 399 dollari per il mercato statunitense. A livello tecnico, il dispositivo dovrebbe essere identico al Meta Quest 3S standard, includendo quindi 128 GB di memoria interna.

Nuovo visore in arrivo con la collaborazione tra Meta e Xbox

Ciò che rende particolare tale versione è il pacchetto pensato per gli utenti Xbox. Infatti, nella confezione si troverebbero accessori pensati per migliorare l’esperienza di gioco. Una Elite Strap per un maggior comfort durante l’utilizzo prolungato, un controller wireless Xbox. E tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che permetterà di accedere a un ampio catalogo di giochi.

Tale visore rappresenta un tassello importante nella nuova strategia di Microsoft, che sta progressivamente allargando i confini dell’ecosistema Xbox. Lo slogan “This is an Xbox“, utilizzato per promuovere la nuova filosofia aziendale, riflette il cambiamento. Non si tratta più soltanto di console come Series X o Series S, ma di una rete di dispositivi compatibili che offrono l’accesso all’universo videoludico di Xbox.

L’introduzione di un visore VR con il brand Xbox, inoltre, segue un’altra recente collaborazione con un partner di spicco del settore tech. All’inizio di giugno, infatti, Microsoft ha presentato le portatili da gioco Rog Ally e Ally X in collaborazione con ASUS. Tali dispositivi, anch’essi dotati del marchio Xbox, saranno disponibili anche in Italia e indicano chiaramente la volontà dell’azienda di aprirsi a nuove categorie di prodotto. Se le indiscrezioni saranno confermate, il visore Meta Quest 3S marchiato Xbox sancirà una svolta decisa verso la realtà virtuale.