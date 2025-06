Final Fantasy XVI: novità per l’arrivo su Switch 2?

La saga di Final Fantasy potrebbe presto espandere la propria presenza. Arrivando anche sulla console Switch 2. Di recente è stato annunciato l’arrivo di Final Fantasy VII Remake sulla nuova piattaforma Nintendo. Mentre ora è emersa la possibilità che anche un altro titolo della serie arrivi sulla nuova console. Si tratta di Final Fantasy XVI. A sollevare tale ipotesi è stato Naoki Yoshida, director del sedicesimo capitolo della celebre serie, durante una recente trasmissione del format Final Fantasy XIV Letter from the Producer. Il suo breve scambio con il creative director Kazutoyo Maehiro ha fatto rapidamente il giro della rete, alimentando le speranze dei fan.

Final Fantasy XVI arriva su Switch 2?

Maehiro ha fatto notare che il gioco è disponibile su praticamente tutte le principali piattaforme attuali, aggiungendo ironicamente che manca solo Nintendo. La risposta di Yoshida, in cui afferma di voler “fare del suo meglio”, è bastata a far nascere nuove speculazioni sull’arrivo del gioco anche su Switch 2. Al momento non è arrivata una conferma ufficiale. Ma le parole dei due sviluppatori lasciano intendere che la possibilità di un porting sia quanto meno concreta.

Questa mossa si inserirebbe nella più ampia strategia multipiattaforma adottata recentemente da Square Enix. Ciò con l’intento di estendere la visibilità dei propri titoli a un bacino d’utenza sempre più vasto. Non è un mistero che le vendite di Final Fantasy XVI su Xbox non abbiano raggiunto le aspettative, e l’arrivo su Switch 2 potrebbe rappresentare un’occasione per recuperare terreno. Il tutto puntando su un pubblico diverso e molto fedele, come quello Nintendo.

Nel frattempo, come anticipato, è stata già confermata l’uscita di Final Fantasy VII Remake su Switch 2. Tale versione del gioco, arricchita nei contenuti e migliorata graficamente rispetto all’originale, è attesa nel corso del 2025. L’approdo di due titoli così importanti sulla nuova console potrebbe segnare una svolta significativa nel rapporto tra Square Enix e l’ecosistema Nintendo.