Euronics passione per il TECH: OFFERTE strepitose sui MAXI brand

C’è chi corre per saldi di stagione, chi aspetta il Natale, e poi ci sei tu sempre pronto a scoprire un nuovo affare. Chi può accendere la scintilla dello shopping se non Euronics? Sì, perché da Euronics non si vendono solo elettrodomestici o dispositivi, si regalano emozioni digitali. Ogni volantino è come una caccia al tesoro, ogni offerta è un colpo al cuore (di gioia). E quando i prezzi scendono a picco, tu lo sai: è il momento di agire. Hai mai visto una Smart TV da 85 pollici a un prezzo da sogno? Da Euronics questo succede davvero.

Prima però, se sei tra quelli che adorano scoprire offerte prima di tutti e ricevere codici sconto Amazon come se piovessero, non puoi mancare all’appello: unisciti a due canali Telegram esclusivi e infuocati! Vai qui su Codiciscontotech troverai promo top, mentre ora qui sopra Tecnofferte ti aggiorna in tempo reale su novità tech da perdere la testa. È gratis, è veloce e ti farà risparmiare sul serio. Non restare fuori, clicca e entra nel club dei veri intenditori!

Le superstar del volantino Euronics!

La Smart TV Q-LED Hisense 85” è tua da Euronics al prezzo favoloso di soli 899 euro. Uno schermo enorme, perfetto per trasformare il tuo salotto in un cinema. E se preferisci qualcosa di più maneggevole, ecco la Hisense Q-LED 4K 43” (43E79NQ) a 299 euro! Per gli amanti del design e del nero profondo, LG OLED UHD 4K 55” Serie B4 è una meraviglia da appendere al muro, ora soltanto da Euronics a 849 euro.

Hai bisogno di un tablet versatile ma scattante? Il Lenovo TAB M11 TB330FU è il tuo compagno perfetto, a 159 euro. Comodo, leggero e pronto a tutto. E per chi cerca lo smartphone definitivo, Samsung Galaxy S24 256GB nei colori Onyx Black o Marble Gray pazzesco da Euronics a soli 599 euro. Chiudiamo con una bellezza da 65”: la Samsung LED UHD 4K 65″ (UE65DU7170UXZT) è tua per 549 euro. Perfetta per serie, partite, giochi e tutto ciò che ti fa dire “wow”. Con questi prezzi e questa selezione, Euronics non lascia spazio ai dubbi, lo store il regno delle grandi occasioni. Cosa aspetti?