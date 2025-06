AliExpress: che sconto oggi sul monopattino elettrico iScooter iX5S

I produttori di monopattini elettrici sono diventati tantissimi nel corso degli ultimi anni, tuttavia uno dei più richiesti ed apprezzati è sicuramente iScooter, che con il suo iScooter iX5S può offrire al consumatore finale un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, per prestazioni comunque di ottimo livello generale.

A muovere le fila ci pensa un motore senza spazzole (comunemente chiamato brushless) da 1000W, capace di garantire una velocità massima di 45 km/h, ed allo stesso tempo una autonomia di 65km di utilizzo continuativo, proprio grazie alla presenza di una batteria più che valida da 15Ah. Gli pneumatici sono da 10 pollici, adatti per la maggior parte delle superfici su cui si potrebbe utilizzare un monopattino elettrico, con ammortizzatori anteriori e posteriori. Il sistema di illuminazione è completo, presente sia anteriormente che posteriormente, per la massima sicurezza in fase di utilizzo.

AliExpress: il monopattino elettrico iScooter iX5S costa molto poco

I monopattini elettrici sono al giorno d’oggi tutt’altro che costosi, dovete infatti sapere che è prevista una forte riduzione sul modello iScooter iX5S, che prevede un valore iniziale di listino di 1428,13 euro, ma che allo stesso tempo è stato sapientemente ridotto da parte di AliExpress di circa il 71%, in modo da arrivare ad un valore finale da pagare di 410,01 euro. Coloro che lo acquisteranno a questo link, inoltre, potranno ricevere un cashback fino al 10% della spesa, cifra che dovrà essere reinvestita in un secondo momento per un successivo acquisto.

Il prodotto, come era lecito attendersi ed immaginarsi, può essere facilmente ripiegato su sé stesso, per facilitare la portabilità e gli spostamenti ovunque desideriate. E’ adatto ad un pubblico sufficientemente ampio, e la ricarica completa richiede all’incirca 8-10 ore di collegamento alla presa a muro. Sono presenti freni a disco sia anteriori che posteriori, mentre può essere acquistato nella sua sola ed unica colorazione nera.