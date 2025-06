Apple: ecco come convincere i genitori a comprare un Mac

Apple ha deciso di affrontare in modo originale uno dei momenti più cruciali per ogni studente in procinto di iniziare il college: convincere i genitori ad investire in un buon computer. La proposta è un pacchetto di 55 slide già pronte, pensate per aiutare i ragazzi a spiegare, con ironia, ma anche con dati concreti, perché un MacBook rappresenta la scelta più sensata per accompagnare il loro percorso universitario (e non solo). Le slide, scaricabili direttamente dal sito ufficiale Apple nella sezione dedicata agli studenti, sono disponibili nei tre principali formati digitali: Keynote, PowerPoint e Google Slides. C’è solo un limite, almeno per ora: il materiale è offerto esclusivamente in lingua inglese.

Apple: dettagli sul nuovo PowerPoint

Già nella prima pagina si capisce che il linguaggio adottato è volutamente informale. La presentazione, infatti, inizia con un “Grazie per essere qui” che continua con “Anche se siete a casa vostra”. Fin dalle prime slide viene presentata chiaramente la richiesta, seguita da una serie di motivazioni a supporto. Le quali spaziano dalla potenza e affidabilità del dispositivo alla sua longevità. Il prezzo, ovviamente, non viene ignorato, ma affrontato con intelligenza comunicativa. Una delle slide più efficaci mostra l’emoji di un mazzo di dollari che vola via, proprio mentre si ammette che l’investimento iniziale può sembrare elevato. Viene però subito spiegato come, considerando la durata media del dispositivo Apple, la spesa possa essere vista come un costo mensile contenuto, pari a meno di 15 dollari.

Naturalmente, dietro tale iniziativa c’è una strategia di marketing ben precisa. Ma è innegabile che il progetto sia stato realizzato con una certa dose di creatività e un pizzico di autoironia. Elementi che potrebbero effettivamente fare breccia nel cuore di molti genitori. Apple incoraggia anche la personalizzazione della presentazione, suggerendo piccoli ritocchi per adattarla al meglio al proprio contesto familiare. In definitiva, è una trovata originale che unisce utilità e intrattenimento.