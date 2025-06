Apple iPhone 16 Pro è un AFFARE a questo prezzo su Amazon

Spendere poco per acquistare uno degli smartphone più in voga del momento, questo è possibile direttamente con Amazon, capace di abbassare di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di Apple iPhone 16 Pro, uno smartphone dalla qualità sopraffina, forse uno dei più richiesti e desiderati nel mondo.

Il prodotto è stato lanciato verso la fine del 2024, è caratterizzato da dimensioni che non vanno particolarmente oltre gli standard a cui siamo abituati, nello specifico parliamo di 199 grammi di peso e 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri, con completa resistenza agli agenti atmosferici, passando per un display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2600 pixel ed anche una densità di 460 ppi. Il refresh rate raggiunge i 120Hz, per una fluidità quasi senza pari, oltre a protezione Ceramic Shield per evitare brutte sorprese per quanto riguarda graffi o simili.

Il comparto fotografico è uno dei migliori in circolazione, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti tra loro: 48 megapixel per il principale, 12 megapixel per l’ultragrandangolare, terminando poi con i 48 megapixel del teleobiettivo con zoom ottico 5X. Anteriormente, invece, è stato posizionato un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9.

Andate subito ad iscrivervi a questo canale Telegram dedicato alle offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Apple iPhone 16 pro: che offerta su Amazon con questo prezzo

Una vera e propria occasione per riuscire a spendere poco vi attende su Amazon, in questi giorni la versione con 256GB di memoria interna del quotatissimo Apple iphone 16 Pro è disponibile per tutti i consumatori con una riduzione effettiva del 20%, in modo tale da poter arrivare a spendere solamente 1099 euro, contro i 1369 euro previsti originariamente di listino. L’acquisto è da effettuare subito a questo link.

La batteria è un componente da 3582 mAh, con supporto alla ricarica rapida che permette di godere delle sue funzionalità appieno, senza limiti o vincoli particolari.