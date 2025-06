Xiaomi 14T Pro è in OFFERTA assurda di 300 euro su AMAZON

Spesa sempre migliore e più bassa su Xiaomi 14T Pro, con la possibilità per gli utenti di accedere ad un prodotto di altissima qualità, che a tutti gli effetti viene a costare decisamente meno di quanto effettivamente ci si sarebbe mai aspettati con l’acquisto effettuato su Amazon.

Mettere le mani su questo smartphone è decisamente facile, considerando che comunque parliamo di un modello di fascia medio-alta, caratterizzato dalla presenza di un display da 6,67 pollici di diagonale, AMOLED di alta qualità con refresh rate a 144Hz, risoluzione di 1220 x 2712 pixel, 446 ppi ed anche 16 milioni di colori. Il processore è l’ultimo MediaTek Dimensity 9300 Plus, octa-core con frequenza di clock a 3,4GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Immortalis-G720 MC12, oltre a 12GB di RAM con 1TB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Xiaomi 14T Pro: l’occasione per spendere poco è ottima su Amazon

In questi giorni vi attende una promozione davvero più unica che rara su Amazon, con la quale riuscire a mettere le mani su uno smartphone di alto livello, pagandolo comunque relativamente poco. La spesa iniziale di 899 euro è fortemente ridotta da Amazon di circa 300 euro, in questo modo si arriva a dover versare un contributo finale pari a soli 599 euro (circa il 33% in meno del listino iniziale). Ordinatelo subito premendo qui.

La batteria da 5000mAh è più che sufficiente per riuscire a garantire una usabilità quotidiana decisamente in linea con le aspettative, l’utente riesce ad utilizzare lo smartphone per circa due giorni, prima di esser costretto alla ricarica. Allo stesso tempo è da notare che il comparto fotografico è composto da 3 sensori, precisamente parliamo di un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un secondario ultragrandangolare ed anche un teleobiettivo zoom ottico 2,6X.