Attenti alla nuova truffa che prima regala soldi e poi vi rovina

Quando utilizzate WhatsApp, purtroppo da diverso tempo dovete prestare attenzione anche al pericolo rappresentato dalle truffe online, questo fenomeno ormai da diverso tempo si è diffuso anche sulla piattaforma tinta verde e non esita a colpire utenti di qualsiasi genere, ovviamente i truffatori puntano principalmente agli utenti o poco preparati e dunque non in grado di riconoscere il pericolo quando gli si parla davanti agli occhi, l’obiettivo è quello di ottenere denaro sulle spalle dei malcapitati.

Da diverso tempo, purtroppo questo pericolo è approdato su WhatsApp poiché per i truffatori la nota piattaforma di messaggistica risulta essere molto più redditizia rispetto agli altri mezzi di comunicazione, il tutto è spiegato dal fatto che WhatsApp consente di raggiungere un numero di utenti molto più ampio rispetto ai mezzi di comunicazione standard, dettaglio che ai truffatori fa decisamente comodo, e dunque che qui in Italia è tornata a colpire una vecchia conoscenza, una truffa che già in passato si è palesata agli utenti e ora sta nuovamente mietendo vittime.

Regalano soldi, ma poi vi derubano

La truffa in questione si presenta come un messaggio che arriva direttamente dai truffatori i quali si spacciano per un collaboratore vittima guadagno facile a patto di compiere semplici lavoretti come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti, tutto ciò viene retribuito con dei bonifici di qualche euro che tra l’altro vengono inviati veramente, ma per conquistare la fiducia della vittima, una volta svolti alcuni compiti i truffatori infatti chiederanno al malcapitato se vuole guadagnare molto di più moltiplicando i propri soldi e proponendogli di fare un bonifico che verrà poi restituito moltiplicato in modo importante, ovviamente tutti quei soldi spariranno insieme ai truffatori che non si faranno più sentire.

Se anche voi doveste ricevere questo tipo di proposta, non esitate a non rispondere e anzi, bloccate immediatamente l’utente che vi ha cercato di contattare.