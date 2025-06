Windows 11, aggiornamento per gli Insider: novità menu contestuali e assistenza AI nelle impostazioni

Con il rilascio delle build 26200.5651 (Dev) e 26120.4441 (Beta), Microsoft prosegue nell’evoluzione di Windows 11offrendo agli utenti Insider una serie di aggiornamenti pensati per migliorare l’usabilità e la personalizzazione del sistema operativo. Tra le modifiche più attese figura il ritorno dell’orologio con i secondi nella vista calendario: una funzione familiare per chi utilizzava Windows 10, ora riproposta in chiave personalizzabile e disattivabile a piacere.

Menu contestuali più chiari e interfaccia più leggibile

Una delle migliorie più evidenti riguarda File Explorer, dove i menu contestuali sono stati ottimizzati con divisori visivi tra le azioni principali. Questo accorgimento, seppur semplice, rende più immediata l’interazione con le voci disponibili e migliora la leggibilità dell’interfaccia. Un piccolo passo avanti che contribuisce a una navigazione più fluida nell’ambiente desktop.

Arriva l’agente intelligente nelle Impostazioni, per ora solo su Copilot+

Novità importanti anche sul fronte dell’intelligenza artificiale. Sui PC Copilot+ con processori Snapdragon, è ora possibile utilizzare un agente intelligente integrato nelle Impostazioni. L’utente può formulare richieste in linguaggio naturale, come “voglio aumentare la dimensione del testo” o “non riesco a trovare le impostazioni del display”, e ricevere suggerimenti o modifiche automatiche. Il supporto a questa funzione per dispositivi con chip Intel e AMDarriverà in un secondo momento.

Parallelamente, anche la funzione Recall riceve aggiornamenti: gli utenti nell’Area Economica Europea sono ora invitati a salvare un codice univoco utile per l’esportazione delle istantanee. Inoltre, si potrà eliminare completamente lo storico dei dati raccolti e il limite predefinito di conservazione è stato fissato a 90 giorni, al posto della precedente gestione illimitata.

Migliora la condivisione e debutta il potenziamento di Click to Do

Sul fronte produttività, il servizio Click to Do consente ora l’invio diretto di testi e immagini al Microsoft 365 Copilot. Interagendo con un indirizzo email, si possono avviare rapidamente conversazioni su Teams o fissare appuntamenti, semplificando le operazioni quotidiane.

Anche la condivisione dei file è stata rivista: ora si può passare da “Nearby Sharing” all’uso di app di terze parti, ampliando le possibilità di invio. Infine, Microsoft ha aggiornato il design dei messaggi di attivazione di Windows, rendendoli più moderni.

Risoluzioni e criticità note

Tra i problemi risolti si segnalano miglioramenti alla gestione della memoria, maggiore stabilità del sistema e correzioni per l’uso di font non latini in app specifiche. Restano alcune anomalie in fase di sistemazione, come rollback durante l’installazione, imprecisioni nella versione della build dopo il reset e problemi con i controller Xbox via Bluetooth.

Alcune funzioni AI, infine, mostrano limiti sui dispositivi non Snapdragon, in attesa di un’estensione completa. Microsoft prosegue così il percorso di ottimizzazione di Windows 11, bilanciando nuove funzionalità con una maggiore attenzione all’esperienza d’uso.