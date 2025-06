Tesla Model Y: presto una possibile variante a 6 posti

In passato voci di corridoio parlarono del possibile approdo e conferma della Tesla model Y a sette posti, dopo un discreto periodo di silenzio però grazie all’analisi dell’ultimo aggiornamento firmware della vettura, sembra che la nota società abbia deciso di cambiare piano e di puntare su una riorganizzazione della vettura, però a sei posti e non più a sette posti, ciò si evince analizzando il firmware dell’auto dal quale si può capire che la società adotterà un nuovo tipo di design interno per la vettura, passando ad una configurazione 2 + 2 + 2 piuttosto che la classica 2 + 3 + 2, con un abbandono dunque della fila centrale a tre posti in favore di una più snella fila due posti.

Si cambia

La strategia dietro questo cambiamento risiede principalmente in una questione di comfort e comodità, nella versione a sette posti infatti spesso la fila centrale risultava molto sacrificata e la fila posteriore era di difficile accesso a chi doveva montare a bordo della vettura, passando ad un design a sei posti invece sarà possibile creare un corridoio centrale in grado di facilitare l’accesso ai sedili posteriori, rendendo di fatto la vettura più accessibile a tutti, ciò verrebbe incontro anche alla necessità di chi vuole dotarsi di un’auto in stile SUV, ma in grado di trasportare più persone, è dunque perché secondo molti esperti del settore la vettura in questione potrebbe non essere commercializzato solo in Cina ma anche all’interno del mercato internazionale, la mossa di eliminare un posto potrebbe infatti favorire la diffusione a livello di più mercati oltre quello cinese.

Ovviamente bisognerà tenere in considerazione anche il fattore prezzo dal momento che una vettura a sei posti costerà comunque di più della classica variante a cinque posti che potrebbe in automatico diventare la scelta prediletta della maggior parte degli utenti che magari si accontentano della classica automobile a cinque posti.