Google reinventa i ricordi: foto che diventano video animati

Google continua a innovare il mondo della fotografia digitale. Nelle prossime versioni della sua app GoogleFoto infatti, arriverà una funzione chiamata Remix Video, pensata per trasformare le immagini statiche in brevi video animati. Questa novità, attualmente ancora in fase di sviluppo, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi del colosso di Mountain View.

Google migliora la galleria: in arrivo suggerimenti per eliminare le foto inutili

A rivelare i primi dettagli è stato l’insider AssembleDebug, che ha scoperto la funzione analizzando il codice della versione 7.35 dell’app. Remix Video non permetterà di modificare i video esistenti, come si era ipotizzato all’ inizio, ma animerà le foto tramite alcuni effetti preimpostati. L’utente potrà scegliere tra tre stili diversi, ovvero uno più discreto, uno più “scatenato” e uno generato casualmente. L’interfaccia per ora è rudimentale, ma già funzionante in parte. Basta premere il simbolo “+” nella barra dell’app, selezionare una foto, ritagliarla in formato verticale e lasciare che l’IA faccia il resto. Il risultato sarà un contenuto breve ma originale, pronto per essere condiviso sulle piattaforme o conservato nella Galleria del proprio dispositivo.

Ma l’intelligenza artificiale in Google Foto non si limita alla creatività. In contemporanea a tutto ciò infatti, gli sviluppatori stanno lavorando su una seconda funzione destinata a migliorare l’organizzazione delle immagini. Il sistema analizzerà i comportamenti degli utenti durante la cancellazione di file e, sulla base di queste azioni, suggerirà altre foto che potrebbero essere eliminate. Anche questa novità non è ancora visibile, ma nel codice dell’app sono presenti stringhe che confermano la sua esistenza.

Il servizio, pensato per rendere più efficiente la gestione dello spazio di archiviazione, sarà disattivabile in qualsiasi momento. Insomma, in un’epoca in cui si accumulano migliaia di immagini ogni anno, uno strumento del genere potrebbe risultare fondamentale per molti utenti Android. Si tratterà sicuramente di una modifica che sarà ampiamente apprezzata, di questo l’ azienda ne è certa.