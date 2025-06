Lancia e Eberhard & Co. firmano l’orologio da collezione Lancia HF

Il debutto delle nuove Lancia Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line è stato accompagnato da una nuova collaborazione d’eccezione con Eberhard & Co., storica azienda di alta orologeria svizzera. Il mondo automotive si incontra con quello dell’orologeria di lusso dando vita ad un segnatempo che celebra il marchio torinese e la sua tradizione.

L’orologio da collezione Lancia HF incarna l’essenza stessa dell’azienda, prendendo ispirazione dalle vetture che hanno caratterizzato la sua storia. Nella parte centrale risplende l’interpretazione in chiave moderna del logo HF impreziosito dall’elefantino rosso.

Questa combinazione è stata realizzata per mettere in evidenza due elementi storici che identificano il marchio. Il logo utilizzato è quello presente sulla nuova gamma di vetture mentre i colori scelti sono il bianco, rosso e nero presi in prestito dalla tradizione.

Lancia e Eberhard & Co. hanno voluto celebrare la storia del marchio presentando l’orologio da collezione Lancia HF

I colori dell’orologio sono ispirati alla Fulvia Coupé del 1966, mentre l’inclinazione delle lettere è presa in prestito Delta degli anni ’90. In questo modo, i designer di Eberhard & Co. vogliono comunicare energia e determinazione, ricordando le vittorie nel motorsport.

Dotato di movimento meccanico a carica automatica, l’orologio presenta una cassa in acciaio da 41 mm. I colori disponibili per il quadrante sono blu, bianco e nero. Sarà prodotto in soli 120 esemplari, tutti numerati e contrassegnati per identificare ciascun esemplare e sarà acquistabile esclusivamente presso store selezionati entro la fine dell’anno.

Il debutto dell’orologio Lancia HF è un omaggio alla storia del marchio. Il brand può vantare numerose vittorie nei rally internazionali e questa voglia di celebrare i successi passati non è semplice nostalgia, ma una chiara volontà di valorizzare il proprio patrimonio. Guardare al passato funge da stimolo per progettare il futuro, ispirandosi ai codici stilistici e valoriali di ieri e trasformandoli con coerenza e autenticità in prodotti attuali.