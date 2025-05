Lancia, il marchio HF debutta sulla Nuova Ypsilon

L’arrivo della Nuova Ypsilon ha dato il via al Rinascimento del brand, operazione così soprannominata dal CEO Luca Napolitano. A conferma dell’attenzione verso la tradizione del marchio e l’utilizzo delle nuove tecnologie automotive, ecco arrivare due nuovi allestimenti per la vettura.

Il primo è Ypsilon HF che rappresenterà la versione stradale ad alte prestazioni dedicata a tutti gli amanti del brand. Il secondo, invece, prende il nome di Ypsilon HF Line e conferisce un nuovo stile alla vettura unendo tradizione e modernità.

Il debutto della Lancia Ypsilon HF è atteso in estate e la vettura sarà completamente elettrica ma con prestazioni molto interessanti. Il powertrain consentirà di erogare 280 CV che si tradurranno in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi.

Lancia presenta la nuova Ypsilon HF e Ypsilon HF Line, due allestimenti dedicati agli amanti del marchio e della sua storia

La derivazione sportiva della vettura è evidenziata dalla presenza di un differenziale autobloccante che, unito ad un assetto ribassato e alla carreggiata allargata di 2 cm, consente una maggiore reattività e agilità.

La tecnologia di bordo sarà di altissimo livello ma i richiami racing saranno sempre presenti. I cerchi da 18” saranno ispirati alle vetture più iconiche di Lancia per sottolineare la tradizione nel motorsport del marchio. Gli interni, invece, potranno contare su sedili di chiaro stampo corsaiolo e sul volante sportivo.

Passando all’allestimento Ypsilon HF Line, si tratta di un allestimento che riprende quello della HF anche se meno estremo. La sportività è pur sempre un elemento centrale e la linea è dedicata a tutti coloro che vogliono distinguersi dall’ordinario. La motorizzazione ibrida da 110 CV consente un buono spunto e i loghi HF impreziosiscono il frontale e gli interni.

In questo caso, il design generale della vettura è simile a quello della Ypsilon HF ma con cerchi in lega da 17″ e interni a contrasto. L’esperienza digitale a bordo più contare sull’evoluzione della grafica S.A.L.A. HF che opererà su due schermi da 10.25”. Non mancherà il sistema keyless entry e la Guida Autonoma di livello 2. Anche in questo caso, il debutto dell’allestimento è atteso in estate.