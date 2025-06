AOC: ecco tre nuovi monitor a 300Hz ad un prezzo accessibile

Quando si parla di monitor da gaming, ovviamente il marchio principale che salta subito alla mente degli appassionati è quello di AOC, la società ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per quanto riguarda i monitor per giocare sia per coloro che si cimentano negli e-Sport sia per coloro che invece si accontentano di prodotti meno performanti, ma comunque in grado di regalare esperienze di gioco soddisfacenti restando nel campo del non competitivo.

Ecco dunque che la società ha deciso di presentare tre nuovi monitor per videogiocare in grado di offrire prestazioni davvero interessanti con frequenze di aggiornamento altissime ma caratterizzati da un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla media, ricordiamo infatti che i monitor ad alta frequenza spesso soffrono di prezzi da te elevati, in questo caso specifico la società ha presentato il Q25G4SR, da 24,5 pollici che arriva a 300 Hz, mentre i due modelli da 27 pollici – Q27G4ZR e Q27G42ZE – raggiungono 240 Hz con overclock a 260 Hz.

Caratteristiche top

Il primo della lista offre una risoluzione Quad HD con una frequenza di aggiornamento di ben 300 Hz, come se non bastasse sono disponibili due porte HDMI 2.1 e una Display Port 1.4 con tempi di risposta di 1 ms GtG e 0,3 ms MPRT, e un pannello DisplayHDR 400 certificato VESA per immagini vivaci.

Mentre i due modelli da 27 pollici Q27G4ZR e Q27G42ZE arrivano a un refresh rate di 240 Hz e con overclock a 260 Hz, offrono due porte HDMI 2.0 e una display port.

Nello specifico, gli ultimi due monitor sono sostanzialmente identici con la variante da 24 pollici che offre qualche finezza in meno, nonostante ciò entrambi supportano l’HDR grazie alla luminosità di piccoli 400 nits e consentono di effettuare ampie rotazioni rispetto al loro asse centrale orizzontale.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, i seguenti monitor sono già disponibili su Amazon ai prezzi di: