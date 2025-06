Flash 150 di Iliad: 150GB a 7,99€, per sempre!

A volte trovare una tariffa telefonica che non sembri una trappola è quasi come cercare un unicorno. Ogni volta c’è quella sensazione: leggi “offerta imperdibile”, poi ti perdi tra asterischi, costi nascosti e clausole incomprensibili. Ma ogni tanto qualcosa di semplice e diretto arriva davvero, e in questo caso si chiama Flash 150 di Iliad.

Iliad lancia Flash 150: 150GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€

Questa volta l’offerta suona diversa, quasi liberatoria: 150 giga al mese, minuti e SMS illimitati, tutto a 7,99 euro. Fisso. Per sempre. Sì, senza rincari misteriosi dopo sei mesi, senza “vincoli”, “penali”, o parole che ti fanno sudare freddo. Il costo di attivazione è chiaro fin dall’inizio (9,99 euro per la SIM) e tutto il resto è davvero incluso. Non è uno di quei pacchetti dove sembra che tu stia comprando un telefono nuovo e invece finisci solo con l’ennesimo abbonamento capestro.

E poi c’è una cosa che colpisce: anche all’estero si resta connessi. In Europa hai minuti, SMS e 11 giga di dati dedicati, e se chiami spesso fuori dall’Italia, ci sono oltre 60 destinazioni internazionali incluse. Per chi ha amici, parenti o clienti sparsi nel mondo, non è dettaglio da poco. Anche qui, senza costi a sorpresa.

Certo, se finisci i 150 giga mensili (che comunque sono tantissimi), puoi scegliere se continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB. Ma è tutto trasparente, senza interruzioni strane né attese. E con hotspot incluso, puoi usare il tuo piano dati anche per lavorare o guardare un film da computer, ovunque tu sia.

In un mercato dove la parola “fiducia” si è un po’ persa per strada, Iliad sembra volerla rimettere al centro. La sensazione è quella di un’offerta pensata per durare nel tempo, senza farti venire il mal di testa ogni mese leggendo la bolletta. Un piccolo atto di rivoluzione gentile, fatto con chiarezza. E per una volta, non suona come una promessa troppo bella per essere vera.