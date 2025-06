Nintendo Switch 2

La console Nintendo Switch può ora eseguire iOS, grazie al lavoro della community di modder e sviluppatori indipendenti. Il risultato, ottenuto attraverso il software di virtualizzazione QEMU, permette di far girare una versione del sistema operativo Apple su hardware completamente diverso da quello per cui è stato progettato.

iOS su Nintendo Switch: un esperimento tecnico senza precedenti

Il progetto non è pensato per l’uso quotidiano, ma rappresenta una dimostrazione tecnica delle possibilità offerte dalla virtualizzazione. Utilizzando QEMU, un emulatore open-source che consente di simulare ambienti ARM su dispositivi non nativamente compatibili, alcuni sviluppatori sono riusciti a far avviare una build di iOS direttamente sulla Nintendo Switch.

L’interfaccia del sistema Apple si avvia correttamente e alcune funzioni base risultano operative, anche se con prestazioni fortemente limitate. Il progetto si inserisce nella lunga tradizione di modding su Switch, che in passato ha già portato l’esecuzione di sistemi alternativi come Linux, Android o versioni personalizzate di Windows.

Come funziona l’emulazione via QEMU

L’elemento chiave dell’intero processo è QEMU, un hypervisor in grado di eseguire un sistema operativo in un ambiente simulato. In questo caso, viene utilizzato per emulare un dispositivo compatibile con iOS, sfruttando la struttura ARM della Nintendo Switch, che utilizza un SoC NVIDIA Tegra X1, simile per architettura a quelli usati nei dispositivi mobili Apple.

Il sistema emulato carica una versione di iOS attraverso un’immagine disco e gestisce l’interazione hardware via driver generici. Le prestazioni sono ovviamente molto inferiori rispetto a quelle di un iPhone, ma sufficienti per dimostrare che il sistema si avvia e risponde ai comandi. L’intero processo richiede competenze tecniche avanzate e una console sbloccata con accesso alla modalità personalizzata, oltre a file di sistema di iOS legalmente non redistribuibili.

È importante sottolineare che si tratta di un esperimento non ufficiale, privo di qualsiasi supporto da parte di Apple o Nintendo. L’uso di immagini di iOS e la modifica della console possono violare termini di servizio e diritti di proprietà intellettuale, rendendo questo progetto non replicabile legalmente nella maggior parte dei contesti.

Nonostante ciò, il lavoro dimostra quanto sia avanzata oggi la scena modding, in grado di portare sistemi complessi su piattaforme chiuse attraverso tecniche di emulazione e reverse engineering.

Non ci sono piani per sviluppare ulteriormente il progetto in direzione di un sistema stabile o utilizzabile quotidianamente. Tuttavia, resta una prova di concetto interessante per la comunità tech e per gli appassionati di hacking e personalizzazione software.