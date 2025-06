Olivia, il supercomputer etico sotto la roccia norvegese

C’è un posto in Norvegia dove passato e futuro si sono stretti la mano. Letteralmente sotto una montagna, dove un tempo si estraeva un minerale verde oliva chiamato olivina, ora pulsa qualcosa di completamente diverso: un supercomputer. L’hanno chiamato Olivia, quasi fosse una persona, e forse un po’ lo è. Perché non si tratta solo di metallo, cavi e raffreddamento a liquido: Olivia avrà un ruolo importante nelle prossime sfide dell’umanità.

Olivia, il supercomputer verde nascosto sotto una montagna norvegese

È stato inaugurato a Nordfjordeid, all’interno di una miniera riconvertita in data center, e già solo questo dettaglio meriterebbe un documentario. Ma Olivia non è lì per fare scena. È lì per lavorare. E tanto. Il suo compito? Supportare la ricerca scientifica su temi che ci toccano tutti: cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, salute, biodiversità. Non è solo il supercomputer più potente della Norvegia: è anche tra i più efficienti al mondo, posizionato 60 metri sotto terra, alimentato da fonti rinnovabili e raffreddato grazie all’acqua del mare. Un colosso tecnologico che però rispetta l’ambiente in cui si trova, come se si fosse adattato in silenzio al suo nuovo habitat.

Eppure, la cosa forse più affascinante di questo progetto non sta tanto nei numeri — pur impressionanti — quanto nella sua visione culturale. Olivia sarà usato anche per preservare lingue come il sami, che rischiano di scomparire sotto il peso delle grandi potenze tecnologiche. In un mondo dove l’intelligenza artificiale è sempre più formata in inglese, cinese e poco altro, il fatto che un supercomputer si metta al servizio di una lingua parlata da poche migliaia di persone fa riflettere. È un gesto che racconta un’idea di futuro più inclusiva, in cui non sono solo i più forti o i più grandi ad avere voce.

Alla fine, Olivia è questo: un ponte tra natura e innovazione, tra locale e globale, tra passato e futuro. Ed è bello pensare che, in un’epoca spesso dominata dalla fretta e dall’efficienza a tutti i costi, qualcuno abbia deciso di costruire qualcosa di così potente proprio dentro una montagna, con un nome gentile e una missione che va ben oltre i calcoli.