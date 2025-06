Netflix House: il futuro dell’intrattenimento prende forma

Sarà la fine del 2025 a segnare una svolta per Netflix, che si prepara a uscire dallo schermo e a prendere spazio nel mondo reale. Le prime due Netflix House sorgeranno negli Stati Uniti, precisamente al King of Prussia Mall, vicino a Philadelphia, e al Galleria Dallas in Texas. Entrambe le location nasceranno all’interno di grandi centri commerciali, rinnovando spazi un tempo destinati ai grandi magazzini. Ma non si tratta solo di un progetto commerciale. Netflix punta a costruire veri e propri mondi, in cui i fan potranno immergersi nelle loro serie preferite, vivendole in prima persona.

Dalle serie a veri mondi da vivere: Netflix punta tutto sull’esperienza

A Dallas, ad esempio, l’esperienza si farà intensa e quasi reale. I visitatori potranno mettersi alla prova nei giochi ispirati a Squid Game, sopravvivendo alle prove del gioco più spietato della TV. Chi preferisce l’atmosfera paranormale potrà invece perdersi nelle ombre di Hawkins con l’avventura Stranger Things: Escape the Dark. Non mancheranno spazi dedicati al divertimento più leggero, come la sala “Netflix RePLAY“, con giochi rétro e sfide fisiche per ogni età. L’interattività sarà il cuore del progetto. Netflix vuole portare le emozioni della visione a un nuovo livello, costruendo esperienze sensoriali, dinamiche e personalizzate.

La sede di Philadelphia sarà ancora più ricca. Qui, Mercoledì accoglierà i visitatori con un’avventura gotica dal titolo “Eve of the Outcasts”, mentre One Piece prenderà vita con la missione “Quest for the Devil Fruit”. La tecnologia sarà protagonista grazie ai “Netflix Virtuals”, esperienze in realtà virtuale firmate Sandbox VR. A completare l’offerta ci saranno un mini golf a nove buche e il TUDUM Theater, dedicato a proiezioni esclusive, anteprime ed eventi pensati per i fan più accaniti.

Ma non vi saranno solo giochi. Netflix punta anche sull’enogastronomia. Entrambe le NetflixHouse includeranno ristoranti tematici permanenti. Le serie diventano ambienti da gustare, grazie a piatti ispirati a titoli iconici come Bridgerton e Knives Out. E per il futuro c’è già un terzo progetto in cantiere. Las Vegas, nel 2027, ospiterà una nuova sede sul celebre Strip, accanto all’MGM Grand. Insomma, Netflix non intende semplicemente stupire. Mira a costruire luoghi di comunità e immaginazione, in cui ogni visita può trasformarsi in una storia nuova da vivere.