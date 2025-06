Audi RS 6 2026: la nuova auto ibrida ed elettrica insieme

Audi starebbe progettando due versioni distinte per la RS 6 di quinta generazione, in arrivo nel 2026. Secondo indiscrezioni, la variante ibrida plug-in manterrà vivo il leggendario 4.0 V8 biturbo, abbinato a un sistema elettrico evoluto. Un’accoppiata già perfezionata su modelli Bentley e Porsche. La potenza combinata dovrebbe toccare i 730 CV, mentre la coppia massima supererebbe i 950 Nm. Bastano i numeri: 0-100 km/h in 2,9 secondi e oltre 320 km/h di velocità massima. Il tutto con una massa di circa 2.100 kg, compensata da assetto adattivo e freni carboceramici. Questa Audi RS 6 pare che sarà la più potente mai uscita da Ingolstadt. Perché rinunciare al sound cupo del V8 dato che c’è un’alternativa perfetta?

Audi Sportback e Avant, doppio corpo per doppia anima

La seconda versione della futura Audi RS 6 sarà completamente elettrica. Basata sulla piattaforma PPE, la RS 6 e-tron adotterà una batteria da 94,8 kWh con un’autonomia stimata tra 640 e 650 km. La potenza si aggirerebbe tra i 670 e i 700 CV, con trazione integrale e gestione intelligente della dinamica. Il peso? Circa 2.500 kg, parecchi. per compensare, però, Audi starebbe lavorando su sospensioni attive e componenti ultraleggeri per garantire un comportamento da vera RS. Per accendere il coinvolgimento, la versione elettrica potrebbe includere inoltre un cambio simulato e un sound artificiale studiato per chi il motore termico lo sogna ancora ma vuole al contempo passare al green.

Le nuove Audi RS 6 potrebbero poi arrivare sia in formato Avant che Sportback. Un ritorno alle origini per chi ama la forma berlina e una scelta mirata per chi chiede versatilità senza rinunce stilistiche. In entrambi i casi, le proporzioni saranno muscolose, con dettagli aerodinamici e presenza scenica da pista. Audi potrebbe così abbracciare un pubblico più ampio, offrendo due interpretazioni radicali dello stesso nome. Tradizione e innovazione non più in conflitto, ma affiancate. La RS 6 2026 non sceglierà una sola strada, ma proporrà entrambe e lascerà agli appassionati la possibilità di avere quel che esattamene si cerca.