Android Auto

Con un aggiornamento software, Lucid Air ha ricevuto il supporto per Android Auto, permettendo ai proprietari di collegare il proprio smartphone Android e accedere direttamente da bordo a navigazione, musica, messaggi e altre app ottimizzate per la guida. La funzione è compatibile con i display principali del veicolo, inclusi quelli che Lucid definisce “Glass Cockpit” e “Pilot Panel”.

Integrazione con l’interfaccia Lucid UX

Il sistema Lucid UX si distingue per una combinazione di schermi curvi ad alta risoluzione, con un’interfaccia basata su Linux che gestisce intrattenimento, climatizzazione e funzioni di guida avanzate. Con l’introduzione di Android Auto, gli utenti possono ora interagire con le app mobili direttamente dallo schermo centrale dell’auto, mantenendo al tempo stesso il controllo sulle impostazioni del veicolo.

Lucid specifica che l’integrazione è stata pensata per non interferire con le funzionalità native dell’interfaccia. Android Auto si apre in una finestra dedicata, che può essere gestita tramite touch o comandi vocali. L’obiettivo è garantire un’esperienza di guida più fluida e personalizzata, senza rinunciare alla reattività dell’ecosistema Lucid.

L’assenza di Android Auto e Apple CarPlay era stata segnalata fin dal lancio della Lucid Air come una delle principali mancanze. Fino a oggi, i conducenti potevano fare affidamento solo su funzioni proprietarie, incluse mappe e media player integrati, con limitate opzioni di personalizzazione. Con l’arrivo di Android Auto, Lucid risponde a una delle richieste più frequenti della sua base utenti.

L’aggiornamento è già disponibile over-the-air, senza bisogno di interventi in officina. Basta aggiornare il sistema Lucid UX all’ultima versione per accedere alla nuova funzione. L’azienda non ha ancora fornito dettagli sulla disponibilità di Apple CarPlay, ma l’aggiunta di Android Auto potrebbe indicare un’apertura più ampia alle piattaforme di terze parti.

Il supporto ad Android Auto rientra in una strategia più ampia di apertura dell’ecosistema Lucid. La casa automobilistica, nota per l’attenzione al design e alla tecnologia, mira a offrire un’esperienza di bordo completa, con aggiornamenti software regolari e funzionalità evolutive. L’integrazione con Android amplia le possibilità di sincronizzazione tra veicolo e smartphone, migliorando navigazione, assistenza alla guida e gestione dei contenuti multimediali. Lucid continua così a posizionarsi come un marchio premium nel settore dei veicoli elettrici, con un’interfaccia utente proprietaria ma sempre più compatibile con gli standard del settore.