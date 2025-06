Apple: in arrivo una nuova etichetta energetica

L’azienda di Cupertino ha risposto con un approccio attento. Invece di limitarsi ad applicare le nuove regole in modo passivo, ha scelto di effettuare una propria valutazione critica. Apple ha, infatti, pubblicato un documento di 44 pagine in cui spiega i criteri adottati per la classificazione. Anche se i suoi iPhone avrebbero potuto vantare una classe “A“, Cupertino ha preferito indicarli con una “B“. Ciò per evitare future discrepanze con risultati ottenuti da laboratori indipendenti. Il motivo principale risiede nella percezione di alcune zone grigie nei metodi di test ufficiali europei, che potrebbero portare a interpretazioni divergenti.

La nuova etichetta va letta come una vera carta d’identità del prodotto. Oltre alla scala da A a G per l’efficienza energetica, contiene dettagli che interessano molti utenti. Come la durata stimata della batteria per ogni carica completa, l’indice di riparabilità (elemento cruciale in ottica di economia circolare), il livello di protezione IP contro acqua e polvere, e i cicli di ricarica che la batteria può sopportare prima di un decadimento delle prestazioni.

Chi desidera approfondire ulteriormente ha la possibilità di consultare una scheda tecnica digitale accessibile tramite l’etichetta online. Tale sistema di etichettatura, valido anche in Norvegia e Svizzera, segna un passo importante verso una maggiore consapevolezza nelle scelte tecnologiche. Premiando quei produttori che puntano su affidabilità e responsabilità ambientale.