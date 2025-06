Con 1Mobile Luglio diventa all’insegna del risparmio

Un’estate all’insegna del risparmio per chi sceglie 1Mobile. L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone, ha deciso di prorogare tutte le sue offerte fino al 31 luglio 2025. Una decisione che amplia le possibilità per nuovi e vecchi clienti di accedere a piani tariffari vantaggiosi, con prezzi che partono da soli 2,50€ al mese. La promozione include pacchetti con minuti illimitati, SMS e traffico dati anche in 5G. L’offerta base, XConnect, pensata per dispositivi smart, resta la più economica e adatta a chi ha esigenze di connettività essenziali.

Tutta la potenza del 5G e un roaming senza sorprese con 1Mobile

Restano attive anche le promozioni più recenti, come World Plus 5G a 9,99€ al mese e Flash 5G 260, con un primo mese a 4,99€, seguita da un costo mensile di 8,99€. Offerte come Flash220 e Special Gold Plus 180, invece, non sono più sottoscrivibili. Da notare che l’iniziativa “Porta un Amico”, che offre una ricarica omaggio sia al cliente attuale che al nuovo, resta valida solo fino al 30 giugno, con scadenza definitiva per i codici fissata al 7 luglio.

Per l’attivazione, 1Mobile offre diverse opzioni. Si può acquistare la SIM fisica con un costo di 5€, oppure scegliere l’eSIM, disponibile online a soli 0,99 cent. In più, grazie all’identificazione tramite SPID o CIE, attivare una nuova linea è più rapido. Il servizio di ricarica automatica, disponibile dal febbraio 2025, permette poi di non restare mai senza credito, con opzioni personalizzabili direttamente da app o sito web.

Navigare in 5G è ormai una realtà anche per i clienti 1Mobile. I piani abilitati offrono fino a 2Gbps in download, senza limitazioni rispetto alla rete Vodafone. È possibile anche attivare l’accesso al 5G separatamente, al costo mensile di 0,99 centesimi. Per chi si muove all’interno dell’Unione Europea, minuti e SMS restano validi come in Italia, mentre il traffico dati ha un tetto mensile stabilito in base al costo dell’offerta. Con World Plus 5G, ad esempio, si hanno fino a 12,59GB disponibili all’estero.

Al termine dei Giga, la navigazione si blocca automaticamente. Per continuare a navigare è possibile acquistare pacchetti extra oppure anticipare il rinnovo dell’offerta con la funzione restart, che ha un costo variabile a seconda del piano. Anche in caso di credito insufficiente, l’offerta viene rinnovata ma non utilizzabile finché non viene effettuata una ricarica adeguata. Dopo due rinnovi non coperti, il servizio viene sospeso.