Xiaomi Smart Band

Xiaomi Smart Band 10 è stata ufficialmente inserita nel catalogo online di Xiaomi Vietnam, segnando il debutto della nuova generazione della smartband. Il dispositivo arriva a breve distanza dal lancio della Smart Band 8 Pro e introduce una serie di novità, a partire da un design rinnovato e da nuove varianti cromatiche.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Navy Blue e Pink, con una forma più squadrata rispetto ai modelli precedenti. Si tratta di una differenza evidente rispetto alla linea rotondeggiante delle generazioni passate, e indica un cambio di direzione anche in termini di ergonomia e posizionamento nel mercato.

Schermo AMOLED da 1,57 pollici e autonomia migliorata

La Xiaomi Smart Band 10 è dotata di un display AMOLED da 1,57 pollici con risoluzione 256 × 480 pixel e luminosità fino a 600 nit. Lo schermo è leggermente più ampio rispetto alla Smart Band 8, con un formato più allungato, che ricorda quello di alcuni fitness tracker di fascia media.

Secondo le specifiche riportate, la batteria garantisce fino a 14 giorni di autonomia con utilizzo normale, mentre si riduce a circa 6 giorni in modalità intensa. Il dispositivo supporta la ricarica magnetica, introdotta già nelle generazioni precedenti, che consente una ricarica rapida e senza cavi diretti.

Sul fronte delle funzioni, Xiaomi Smart Band 10 offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, della qualità del sonno, e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Sono inclusi oltre 100 profili sportivi per tenere traccia dell’attività fisica, e la smartband è certificata per resistere fino a 5 ATM, ovvero fino a 50 metri di profondità in acqua.

Il dispositivo è compatibile con Android e iOS e può essere gestito tramite l’app Xiaomi Health. Non ci sono ancora informazioni sull’integrazione con funzioni AI o NFC, ma il posizionamento suggerisce un focus sul rapporto qualità/prezzo.

La smartband è comparsa sul sito ufficiale di Xiaomi Vietnam al prezzo di VND 790.000, pari a circa 28 euro al cambio attuale. Al momento, non è stata confermata una data per il lancio europeo o globale. Tuttavia, come avvenuto con i modelli precedenti, è probabile che la distribuzione venga estesa nei prossimi mesi.