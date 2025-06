Hyundai INSTER: il city-SUV compatto che rende ogni viaggio un’avventura

Hyundai INSTER nasce con un’identità precisa, quella di dominare la città senza temere l’avventura. Le dimensioni compatte incontrano infatti un’anima flessibile per poterlo guidare ovunque. L’interno del SUV sorprende con spazi inaspettati e una modularità intelligente. I sedili anteriori e posteriori scorrono e si inclinano singolarmente, piegandosi alle esigenze del momento. Perché limitarsi? L’autonomia fino a 370 km nel ciclo WLTP e 518 km in città cambia le regole della mobilità elettrica urbana. Tutto questo è possibile anche grazie alla ricarica rapida di serie presente nel modello Hyundai, pensata per chi non può aspettare.

Esperienza su misura, ogni dettaglio conta nel SUV Hyundai

Il SUV Hyundai INSTER non si adatta, si plasma attorno allo stile di vita. Il tavolino pieghevole magnetico, ancorato allo schienale del sedile anteriore, crea una postazione di lavoro o relax anche in movimento. I battitacco in acciaio inox, i portaombrelli, i contenitori per foto e l’appendiabiti business rendono ogni centimetro più elegante e funzionale. I tappetini in gomma all weather sfidano pioggia e fango. Il trunk mat reversibile protegge il bagagliaio senza sacrificare la raffinatezza. Cani, bambini, sport: il coprisedile idrorepellente si adatta a ogni passeggero, anche ai più imprevedibili.

Altro aspetto particolare del modello Hyundai INSTER è la personalizzazione. Le decalcomanie Pixel twilight o frost grey esaltano le linee con un tocco audace. I profili laterali nero lucido o alluminio spazzolato amplificano l’eleganza. Le pellicole protettive per maniglie e soglie difendono la carrozzeria dai segni del tempo. In viaggio o in città, il portabici posteriore inclinabile, anche per e-bike, e il portabici da tetto con aggancio facilitato ampliano le possibilità. Non manca anche il porta sci/snowboard e il box da tetto da 330 litri. Anche nella ricarica il SUV INSTER è a dir poco sorprendente. La Hyundai easyWallbox plug&play ricarica fino a 2,3 kW, oppure arriva a 7,4 kW con installazione professionale. Tutto è sotto controllo grazie all’app con Dynamic Power Management. Il viaggio inizia con Hyundai.