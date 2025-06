EA SPORTS FC 25: con Xbox è possibile giocare su TV Samsung

Il settore gaming fa un altro importante passo avanti. Ciò grazie ad un recente annuncio di Samsung. L’azienda sudcoreana ha siglato un’importante collaborazione con Electronic Arts e Xbox. L’obiettivo è portare EA SPORTS FC 25 direttamente sul Samsung Gaming Hub. Con tale iniziativa, i possessori di una Smart TV o monitor Samsung compatibile possono accedere al gioco calcistico senza bisogno di una console. Ciò sfruttando la potenza del cloud gaming offerto da Xbox Cloud Gaming, attualmente in versione Beta. Per vivere tale esperienza, è necessario disporre di un dispositivo Samsung prodotto dal 2022 in poi. Inoltre, bisogna possedere un controller Bluetooth compatibile e avere un abbonamento Xbox Game Pass attivo. Tale servizio include anche EA Play, che consente l’accesso a EA SPORTS FC 25.

Samsung porta EA SPORTS FC 25 sul suo Gaming Hub

Oltre alla semplice possibilità di giocare in streaming, Samsung e Xbox hanno deciso di celebrare la novità con una promozione pensata per attirare nuovi utenti. Chi sottoscrive per la prima volta un abbonamento a Xbox Game Pass potrà ottenere due mesi gratuiti di accesso alla versione Ultimate. L’offerta è valida sia per chi possiede già un TV Samsung idoneo sia per chi decide di acquistarne uno nuovo. Per usufruirne, basta scaricare sul televisore l’applicazione Promozioni Samsung e seguire le istruzioni fornite nel banner Xbox.